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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» дома сыграли вничью с «Леганесом» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 0:0. Гости завершали матч в меньшинстве после удаления голкипера Ивана Куэльяра на 90-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» (36 очков) занимает четвертую строчку, а «Леганес» (15) идет на предпоследнем, 19-м месте.

Во время загрузки произошла ошибка.
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0:0
Первый тайм: 0:0
Леганес
Футбол, Испания, Тур 2126.01.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеХавьер Агирре
Составы команд
13Ян Облак
1Иван Пичу Куэльяр
76′90+3′
12Ренан Лоди
3Унаи Бустинса
15Стефан Савич
90+6′
4Кеннет Омеруо
18де Алмейда Монтейру Фелипе
5Хонатан Кристиан Сильва
5Томас Партей
12Чидози Авазьем
11′
8Ньигес Сауль
16Роберто Росалес
7Жоау Феликс
6Роке Меса
89′
9Альваро Мората
8Хосе Луис Ресио
90+2′
24Шиме Врсалько
88′
24Кевин Родригес
78′
17Иван Шапонич
18Гвидо Каррильо
14Маркос Льоренте
46′
17Хави Эрасо
54′61′
20Виктор Мачин Перес Витоло
19Айтор Руибаль
10Анхель Корреа
62′
7Мартин Брэйтуэйт
90′
16Эктор Эррера
27Оскар Родригес
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)5
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
13Фолы18
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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