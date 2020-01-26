«Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» дома сыграли вничью с «Леганесом» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» дома сыграли вничью с «Леганесом» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 0:0. Гости завершали матч в меньшинстве после удаления голкипера Ивана Куэльяра на 90-й минуте.
«Атлетико» (36 очков) занимает четвертую строчку, а «Леганес» (15) идет на предпоследнем, 19-м месте.
|Диего Симеоне
|Хавьер Агирре
|13
|Ян Облак
|1
|Иван Пичу Куэльяр
76′90+3′
|12
|Ренан Лоди
|3
|Унаи Бустинса
|15
|Стефан Савич
90+6′
|4
|Кеннет Омеруо
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|5
|Хонатан Кристиан Сильва
|5
|Томас Партей
|12
|Чидози Авазьем
11′
|8
|Ньигес Сауль
|16
|Роберто Росалес
|7
|Жоау Феликс
|6
|Роке Меса
89′
|9
|Альваро Мората
|8
|Хосе Луис Ресио
90+2′
|24
|Шиме Врсалько
88′
|24
|Кевин Родригес
78′
|17
|Иван Шапонич
|18
|Гвидо Каррильо
|14
|Маркос Льоренте
46′
|17
|Хави Эрасо
54′61′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|19
|Айтор Руибаль
|10
|Анхель Корреа
62′
|7
|Мартин Брэйтуэйт
90′
|16
|Эктор Эррера
|27
|Оскар Родригес
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)