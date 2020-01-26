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16:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотел “убить” нас». Защитник «Кайрата» пожаловался на судейство после первой победы в 2020 году

Защитник «Кайрата» Раде Дугалич, комментируя победу над польской «Легией», которая стала для команды первой в 2020 году, в интервью пресс-службе клуба пожаловался на судейство.

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Напомним, матч завершился со счетом 1:0, при этом поляки дважды не смогли забить алматинцам пенальти.

— Хорошая игра, хороший соперник. Сразу начали играть так, как и хотели. Высокий прессинг — наш стиль игры. Получилась хорошая игра, интенсивная, первый-второй тайм 90 минут. Первая игра на сборах насыщенная была, получился хороший, позитивный результат.

— Как так получилось, что два пенальти дали за один матч?

— Ну, это футбол. Тем более, я еще сделал два пенальти. В первом моменте блокировал нападающего во время штрафного, там было 50 на 50. Во втором моменте пенальти действительно был. Судья хотел «убить» нас, понятно же. Но ничего страшного. Правда на нашей стороне, выиграли матч.

— То есть у него остались какие-то личные счеты с тобой?

— Может быть осталось еще с России.

— Данил Устименко здорово сегодня сыграл. Отметишь его?

— Да, конечно. Тем более, и пенальти тащил, и вообще играли хорошо и один, и второй вратарь. Они контролировали игру в обороне, что и должен делать любой вратарь.

— Уровень «Легии» высокий?

— Да, конечно. Команда — чемпион Польши, выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Нам нужно и дальше продолжать играть с такими соперниками и готовиться не только к чемпионату Казахстана, но и к еврокубкам. У нас задача стоит. Посмотрим, какой уровень у нас будет.

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