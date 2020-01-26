«Интер» сыграл вничью с «Кальяри» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Миланский «Интер» сыграл дома вничью с «Кальяри» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Миланский «Интер» сыграл дома вничью с «Кальяри» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане на «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Лаутаро Мартинес (29-я минута), который в концовке матча оставил свою команду в меньшинстве, заработав красную карточку (90). У гостей отличился Раджа Наингголан (78).
«Интер» свел к ничьей уже третий матч подряд в рамках серии А, и, набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице. «Кальяри» не может одержать победу на протяжении семи матчей (четыре поражения, три ничьи) и идет на шестой строчке (31 очко).
|Антонио Конте
|Роландо Маран
|Лаутаро Мартинес
|29′
|Раджа Наингголан
|78′
|1
|Самир Ханданович
|28
|Алессио Краньо
|6
|Стефан де Фрай
83′
|15
|Рагнар Клаван
|15
|Эшли Янг
|40
|Себастьян Валюкевич
|95
|Алессандро Бастони
|10
|Жоау Педру
|20
|Борха Валеро
|18
|Наитан Нандес
|23
|Николо Барелла
61′
|21
|Артур Ионицэ
|9
|Ромелу Лукаку
45+3′
|24
|Паоло Фараго
|10
|Лаутаро Мартинес
90+4′90+4′
|99
|Джованни Симеоне
|34
|Кристиано Бираги
85′
|33
|Лука Пеллегрини
76′
|21
|Федерико Димарко
|3
|Федерико Маттьелло
|37
|Милан Шкриньяр
17′
|4
|Раджа Наингголан
86′
|2
|Диего Годин
|8
|Лука Чигарини
|12
|Стефано Сенси
82′
|17
|Кристиан Олива
74′
|7
|Алексис Санчес
|29
|Лукас Кастро
|4
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Манганьелло(Италия)