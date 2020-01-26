Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вердер
Хоффенхайм
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Тулуза
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Лечче
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Удинезе
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Мальорка
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Эйбар
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Реал
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико
Леганес
00
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» сыграл вничью с «Кальяри» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Миланский «Интер» сыграл дома вничью с «Кальяри» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх

Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане на «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Лаутаро Мартинес (29-я минута), который в концовке матча оставил свою команду в меньшинстве, заработав красную карточку (90). У гостей отличился Раджа Наингголан (78).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер» свел к ничьей уже третий матч подряд в рамках серии А, и, набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице. «Кальяри» не может одержать победу на протяжении семи матчей (четыре поражения, три ничьи) и идет на шестой строчке (31 очко).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Интер
1:1
Первый тайм: 1:0
Кальяри
Футбол, Италия, Тур 2126.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеРоландо Маран
Голы
Лаутаро Мартинес29′
Раджа Наингголан78′
Составы команд
1Самир Ханданович
28Алессио Краньо
6Стефан де Фрай
83′
15Рагнар Клаван
15Эшли Янг
40Себастьян Валюкевич
95Алессандро Бастони
10Жоау Педру
20Борха Валеро
18Наитан Нандес
23Николо Барелла
61′
21Артур Ионицэ
9Ромелу Лукаку
45+3′
24Паоло Фараго
10Лаутаро Мартинес
90+4′90+4′
99Джованни Симеоне
34Кристиано Бираги
85′
33Лука Пеллегрини
76′
21Федерико Димарко
3Федерико Маттьелло
37Милан Шкриньяр
17′
4Раджа Наингголан
86′
2Диего Годин
8Лука Чигарини
12Стефано Сенси
82′
17Кристиан Олива
74′
7Алексис Санчес
29Лукас Кастро
Статистика
4Желтые карточки0
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
10Фолы9
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Манганьелло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кальяри
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Первозданная финская красота: на льду в Граце выступит ангел
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Кризис Трусовой не помеха: Тутберидзе захватила Европу
Названы игроки РПЛ, которые чаще других проверялись на допинг
Роджер Федерер поборол неуверенность и вышел в четвертьфинал AO
Российские лыжники пишут историю. У Непряевой — золото в спринте
Почему «Аталанта» - самая яркая команда Европы в этом сезоне
ВЭБ хочет продать ЦСКА. Что это значит
Кто из клубов ФНЛ готов и кто не готов играть в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь