«Интер» сыграл вничью с «Кальяри» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане на «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Лаутаро Мартинес (29-я минута), который в концовке матча оставил свою команду в меньшинстве, заработав красную карточку (90). У гостей отличился Раджа Наингголан (78).

«Интер» свел к ничьей уже третий матч подряд в рамках серии А, и, набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице. «Кальяри» не может одержать победу на протяжении семи матчей (четыре поражения, три ничьи) и идет на шестой строчке (31 очко).