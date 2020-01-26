Экс-вратарь «Кайрата» находится на просмотре в «Атырау»
25-летний казахстанский вратарь Владимир Грошев находится в расположении «Атырау», сообщает KazFootball.kz.
25-летний казахстанский вратарь Владимир Грошев находится в расположении «Атырау», сообщает KazFootball.kz.
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Одним из просматриваемых игроков «нефтянников» на этом сборе является Грошев. В прошедшем сезоне он выступал в составе «Мактаарала» в первой лиге, сыграл 12 матчей и пропустил 11 мячей.
Грошев является воспитанником алматинского футбола и начинал карьеру в «Кайрате». Всего за основную команду алматинцев провел один матч в