Экс-вратарь «Кайрата» находится на просмотре в «Атырау»

Первый учебно-тренировочный сбор команда проводила в Шымкенте, а 24 января прибыла на второй УТС в турецкий Белек.

Одним из просматриваемых игроков «нефтянников» на этом сборе является Грошев. В прошедшем сезоне он выступал в составе «Мактаарала» в первой лиге, сыграл 12 матчей и пропустил 11 мячей.