«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив «Фулхэм»
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» разгромили лондонский «Фулхэм» и пробились в 1/8 финала Кубка Англии.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» разгромили лондонский «Фулхэм» и пробились в 1/8 финала Кубка Англии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Габриэл Жезус (73-я и 75-я минуты), также отличились Илкай Гюндоган с пенальти (8) и Бернарду Сильва (19). «Фулхэм» играл в меньшинстве с шестой минуты после удаления Тима Рима.
Соперник «Сити» по борьбе за выход в ¼ финал Кубка Англии будет определен в результате жеребьевки.