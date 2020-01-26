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18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив «Фулхэм»

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» разгромили лондонский «Фулхэм» и пробились в 1/8 финала Кубка Англии.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Габриэл Жезус (73-я и 75-я минуты), также отличились Илкай Гюндоган с пенальти (8) и Бернарду Сильва (19). «Фулхэм» играл в меньшинстве с шестой минуты после удаления Тима Рима.

Соперник «Сити» по борьбе за выход в ¼ финал Кубка Англии будет определен в результате жеребьевки.

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