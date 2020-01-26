«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив «Фулхэм»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Габриэл Жезус (73-я и 75-я минуты), также отличились Илкай Гюндоган с пенальти (8) и Бернарду Сильва (19). «Фулхэм» играл в меньшинстве с шестой минуты после удаления Тима Рима.