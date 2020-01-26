«Сельта» и «Эйбар» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Эйбаром» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Эйбаром» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 0:0.
«Сельта» набрала 17 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Эйбар» с 23 очками располагается на 15-й строчке.
|Оскар Гарсия
|Хосе Луис Мендилибар
|13
|Рубен Бланко
|1
|Марко Дмитрович
|4
|Нестор Араухо
|2
|Эстебан Бургос
|15
|Лукас Оласа
|3
|Педро Бигас
|21
|Джейсон Мурильо
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
|5
|Окай Йокушлу
|24
|Альваро Техеро
|8
|Фран Бельтран
|10
|Эдуардо Экспосито
|12
|Рафинья
|9
|Аметльер Серхио Энрич
|10
|Яго Аспас
63′
|14
|Фабиан Орельяна
|20
|Кевин Васкес
75′
|6
|Серхио Диас Альварес
52′
|2
|Уго Мальо
|18
|Себастьян Кристофоро
|11
|Пионе Систо
62′
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
75′
|19
|Габриэль Фернандес
|8
|Папакули Диоп
|22
|Санти Мина
73′
|22
|Такаси Инуи
67′
|6
|Денис Суарес
|16
|Пабло Де Бласис
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)