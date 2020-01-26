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18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сельта» и «Эйбар» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Эйбаром» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 0:0.

«Сельта» набрала 17 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Эйбар» с 23 очками располагается на 15-й строчке.

Сельта
0:0
Первый тайм: 0:0
Эйбар
Футбол, Испания, Тур 2126.01.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияХосе Луис Мендилибар
Составы команд
13Рубен Бланко
1Марко Дмитрович
4Нестор Араухо
2Эстебан Бургос
15Лукас Оласа
3Педро Бигас
21Джейсон Мурильо
15Вальдес Диас Хосе Анхель
5Окай Йокушлу
24Альваро Техеро
8Фран Бельтран
10Эдуардо Экспосито
12Рафинья
9Аметльер Серхио Энрич
10Яго Аспас
63′
14Фабиан Орельяна
20Кевин Васкес
75′
6Серхио Диас Альварес
52′
2Уго Мальо
18Себастьян Кристофоро
11Пионе Систо
62′
21Санчес Хиль Педро Леон
75′
19Габриэль Фернандес
8Папакули Диоп
22Санти Мина
73′
22Такаси Инуи
67′
6Денис Суарес
16Пабло Де Бласис
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)3
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
11Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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