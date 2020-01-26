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26 января, источник: Vesti.kz

«Кайрат» после первой победы в 2020 году проиграл во втором матче с польским клубом

Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от польской «Легии» в контрольном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 2:0 в пользу лидера чемпионата Польши, который отличился по разу в обоих таймах. Оба гола футболисты «Легии» забили с пенальти.

Отметим, что это была вторая игра команд за один день. В первой встрече «Кайрат» одержал победу, которая стала для него первой в 2020 году. При этом в первой встрече «Легия» выпустила резервный состав, а во второй — основной.

Впереди у алматинского клуба еще два матча — 28-го января против киевского «Динамо» и 29-го против болгарского «Лудогорца».

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