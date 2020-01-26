«Кайрат» после первой победы в 2020 году проиграл во втором матче с польским клубом
Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от польской «Легии» в контрольном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от польской «Легии» в контрольном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд состоялась в рамках
Отметим, что это была вторая игра команд за один день. В первой встрече «Кайрат» одержал победу, которая стала для него первой в 2020 году. При этом в первой встрече «Легия» выпустила резервный состав, а во второй — основной.
Впереди у алматинского клуба еще два матча — 28-го января против киевского «Динамо» и 29-го против болгарского «Лудогорца».