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22:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» прервал 11-матчевую победную серию, сыграв вничью с «Ромой»

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби, которое прошло в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Воскресная встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Ромы» гол забил Эдин Джеко (26-я минута), у «Лацио» отличился Франческо Ачерби (34-я). В этом матче прервалась рекордная 11-матчевая победная серия «Лацио» в чемпионате Италии, «бьянкочелести» потеряли очки впервые с 19 октября 2019 года.

«Лацио» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, отставая на два балла от миланского «Интера» и на пять от лидирующего туринского «Ювентуса». «Рома» с 39 очками располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «Лацио» 2 февраля примет СПАЛ, а «Рома» днем ранее сыграет в гостях с «Сассуоло».

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Рома
1:1
Первый тайм: 1:1
Лацио
Футбол, Италия, Тур 2126.01.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Паулу ФонсекаСимоне Индзаги
Голы
Эдин Джеко26′
Франческо Ачерби34′
Составы команд
13Пау Лопес
1Томас Стракоша
6Крис Смоллинг
26Штефан Раду
23Джанлука Манчини
33Франческо Ачерби
37Леонардо Спинаццола
6Пеззини Лейва Лукас
4Бриан Кристанте
19Сенад Лулич
82′
7Лоренцо Пеллегрини
21Сергей Милинкович-Савич
64′
9Эдин Джеко
53′
29Мануэль Лаццари
17Дженгиз Юндер
17Чиро Иммобиле
90′
18Давиде Сантон
83′
3Луис Фелипе
39′46′
11Александр Коларов
87′
4Патрисио Габаррон
21Жордан Верету
90′
10Ромеро Луис Альберто
71′
27Хавьер Пасторе
16Марко Пароло
99Джастин Клайверт
81′
11Карлос Хоакин Корреа
76′
8Диего Перотти
20Фелипе Кайседо
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)3
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
12Фолы12
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжанпаоло Кальварезе(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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