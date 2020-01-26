«Лацио» прервал 11-матчевую победную серию, сыграв вничью с «Ромой»
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби, которое прошло в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби, которое прошло в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Воскресная встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Ромы» гол забил Эдин Джеко (26-я минута), у «Лацио» отличился Франческо Ачерби (34-я). В этом матче прервалась рекордная 11-матчевая победная серия «Лацио» в чемпионате Италии, «бьянкочелести» потеряли очки впервые с 19 октября 2019 года.
«Лацио» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, отставая на два балла от миланского «Интера» и на пять от лидирующего туринского «Ювентуса». «Рома» с 39 очками располагается на четвертой строчке.
В следующем туре «Лацио» 2 февраля примет СПАЛ, а «Рома» днем ранее сыграет в гостях с «Сассуоло».
|Паулу Фонсека
|Симоне Индзаги
|Эдин Джеко
|26′
|Франческо Ачерби
|34′
|13
|Пау Лопес
|1
|Томас Стракоша
|6
|Крис Смоллинг
|26
|Штефан Раду
|23
|Джанлука Манчини
|33
|Франческо Ачерби
|37
|Леонардо Спинаццола
|6
|Пеззини Лейва Лукас
|4
|Бриан Кристанте
|19
|Сенад Лулич
82′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|Сергей Милинкович-Савич
64′
|9
|Эдин Джеко
53′
|29
|Мануэль Лаццари
|17
|Дженгиз Юндер
|17
|Чиро Иммобиле
90′
|18
|Давиде Сантон
83′
|3
|Луис Фелипе
39′46′
|11
|Александр Коларов
87′
|4
|Патрисио Габаррон
|21
|Жордан Верету
90′
|10
|Ромеро Луис Альберто
71′
|27
|Хавьер Пасторе
|16
|Марко Пароло
|99
|Джастин Клайверт
81′
|11
|Карлос Хоакин Корреа
76′
|8
|Диего Перотти
|20
|Фелипе Кайседо
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе(Италия)