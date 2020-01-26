«Лацио» прервал 11-матчевую победную серию, сыграв вничью с «Ромой»

Воскресная встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Ромы» гол забил Эдин Джеко (26-я минута), у «Лацио» отличился Франческо Ачерби (34-я). В этом матче прервалась рекордная 11-матчевая победная серия «Лацио» в чемпионате Италии, «бьянкочелести» потеряли очки впервые с 19 октября 2019 года.

«Лацио» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, отставая на два балла от миланского «Интера» и на пять от лидирующего туринского «Ювентуса». «Рома» с 39 очками располагается на четвертой строчке.