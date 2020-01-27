Лазеры, фолы и удаление: Каррера выстоял против «Олимпиакоса»
В 21-м туре чемпионата Греции АЕК сыграл вничью с лидером турнирной таблицы (0:0).
В 21-м туре чемпионата Греции АЕК сыграл вничью с лидером турнирной таблицы (0:0).
Под руководством Массимо Каррера
Каррера чередовал схемы в зависимости от соперника, выбирая между 5−3−2, 4−2−3−1 и 4−3−3. Любопытно, что большая часть матчей прошла при расстановке в три центральных защитника, хотя сам Каррера после своей первой игры в чемпионате Греции против «Ксанти» заявил, что базовой схемой будет 4−2−3−1.
К 21-му туру положение АЕК было таковым: 37 очков и третье место в турнирной таблице. До идущего вторым ПАОК — 12 баллов, до лидирующего «Олимпиакоса» — 13. При этом ближайший преследователь
На матч с «Олимпиакосом» АЕК выбрал расстановку с четырьмя защитниками. Официальный Twitter клуба представил ее как 4−3−3, однако на поле скорее наблюдалась 4−2−3−1.
Схема
1. АЕК бодро начал встречу, был неплох в отборе и верховой борьбе, но уже на 4-й минуте матча случился эпизод, заставивший вспомнить времена работы итальянца в «Спартаке»: хозяева так разыграли угловой, что привезли молниеносный опасный момент к своим воротам — голкипер Баркас выручил свою команду после удара
2. У команды Карреры возникли проблемы с выходом
3. Итальянец рискнул и сделал замену уже на 31-й минуте: вместо центрального хавбека Дамьяна Шиманьски, арендованного у «Ахмата», на поле вышел центральный форвард Нелсон Оливейра.
4. В последние 10 минут первого тайма АЕК вернулся: на пространстве стали проходить комбинации, а игроки нанесли несколько дальних ударов.
5. Начало второй половины встречи также осталось за подопечными Карреры. Особенно опасным получился заготовленный штрафной, закончившийся ударом Марко Ливаи.
6. По ходу второго тайма АЕК напоминал пружину: резко сжимался в компактную оборону (особенно хорошо выдавливал соперника на флангах за боковые линии), а потом также внезапно разжимался в высокий прессинг.
7. Вальбуэна
8. На 87-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник АЕК Андре Симоэш. Каррера тут же отреагировал, выпустив третьего центрального защитника вместо Ливаи. Концовка встречи сопровождалась игрой «на отбой» в исполнении хозяев.
9. Статистика матча такова: 42% на 58% по владению мячом в пользу «Олимпиакоса».
Кажется, Каррера адаптировался к чемпионату Греции — очень специфическому турниру, в котором фолы, рвущие игру на эпизоды, затяжное валянье на газоне, постоянные апелляции к арбитрам и лазерные указки болельщиков, ослепляющие игроков соперника, являются обычным делом. От последних особенно пострадали Вальбуэна и голкипер Жозе Са.
В матче с «Олимпиакосом» АЕК Карреры очень сильно напоминал… ПАОК. Той самой версии, которая
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