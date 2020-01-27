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00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лазеры, фолы и удаление: Каррера выстоял против «Олимпиакоса»

В 21-м туре чемпионата Греции АЕК сыграл вничью с лидером турнирной таблицы (0:0).

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Источник: https://twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL

Предыстория

Под руководством Массимо Каррера желто-черные одержали пять побед: над «Ксанти» (1:0), «Астерасом» (2:1), «Панетоликосом» (2:1), «Ларисой» (3:0) и «Волосом» (3:1), дважды сыграли вничью: с «Ламией» (0:0) и «Астерасом» (1:1) — уже в Кубке страны, а также потерпели минимальное поражение от ПАОК (0:1).

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Каррера чередовал схемы в зависимости от соперника, выбирая между 5−3−2, 4−2−3−1 и 4−3−3. Любопытно, что большая часть матчей прошла при расстановке в три центральных защитника, хотя сам Каррера после своей первой игры в чемпионате Греции против «Ксанти» заявил, что базовой схемой будет 4−2−3−1.

К 21-му туру положение АЕК было таковым: 37 очков и третье место в турнирной таблице. До идущего вторым ПАОК — 12 баллов, до лидирующего «Олимпиакоса» — 13. При этом ближайший преследователь желто-черных — «Панатинаикос» — отставал всего на три очка.

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Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»

Греческие качели

На матч с «Олимпиакосом» АЕК выбрал расстановку с четырьмя защитниками. Официальный Twitter клуба представил ее как 4−3−3, однако на поле скорее наблюдалась 4−2−3−1.

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Схема красно-белых — стандартные 4−3−3.

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1. АЕК бодро начал встречу, был неплох в отборе и верховой борьбе, но уже на 4-й минуте матча случился эпизод, заставивший вспомнить времена работы итальянца в «Спартаке»: хозяева так разыграли угловой, что привезли молниеносный опасный момент к своим воротам — голкипер Баркас выручил свою команду после удара эль-Араби.

2. У команды Карреры возникли проблемы с выходом из-под высокого прессинга «Олимпиакоса»: комбинационная игра не задавалась, а длинные передачи оказывались слишком неточными. Кроме того, в опорной зоне периодически обнаруживались разрывы, а все подборы после «стандартов» забирали футболисты соперника.

3. Итальянец рискнул и сделал замену уже на 31-й минуте: вместо центрального хавбека Дамьяна Шиманьски, арендованного у «Ахмата», на поле вышел центральный форвард Нелсон Оливейра.

4. В последние 10 минут первого тайма АЕК вернулся: на пространстве стали проходить комбинации, а игроки нанесли несколько дальних ударов.

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5. Начало второй половины встречи также осталось за подопечными Карреры. Особенно опасным получился заготовленный штрафной, закончившийся ударом Марко Ливаи.

6. По ходу второго тайма АЕК напоминал пружину: резко сжимался в компактную оборону (особенно хорошо выдавливал соперника на флангах за боковые линии), а потом также внезапно разжимался в высокий прессинг.

7. Вальбуэна по-прежнему гениален. Его подача со штрафного обернулась перекладиной на 61-й минуте: бил Гильерме после коллективного провала обороны АЕК.

8. На 87-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник АЕК Андре Симоэш. Каррера тут же отреагировал, выпустив третьего центрального защитника вместо Ливаи. Концовка встречи сопровождалась игрой «на отбой» в исполнении хозяев.

9. Статистика матча такова: 42% на 58% по владению мячом в пользу «Олимпиакоса». Красно-белые превзошли соперника по ударам в створ: 4 против 1. А также угловым: 8 против 3. АЕК больше фолил: 18 против 17. А также бил по воротам: 9 против 7.

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Вывод

Кажется, Каррера адаптировался к чемпионату Греции — очень специфическому турниру, в котором фолы, рвущие игру на эпизоды, затяжное валянье на газоне, постоянные апелляции к арбитрам и лазерные указки болельщиков, ослепляющие игроков соперника, являются обычным делом. От последних особенно пострадали Вальбуэна и голкипер Жозе Са.

В матче с «Олимпиакосом» АЕК Карреры очень сильно напоминал… ПАОК. Той самой версии, которая когда-то выбила возглавляемый итальянцем «Спартак» из квалификации Лиги чемпионов: тактика мелкого фола, волнообразный прессинг, потасовка на 88-й минуте и ставка на стандартные положения.

АЕК по-прежнему третий. А Массимо по-прежнему любят. Только уже в Греции, где он успел стать своим.

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