Лазеры, фолы и удаление: Каррера выстоял против «Олимпиакоса»

Источник: https://twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL

Предыстория

Под руководством Массимо Каррера желто-черные одержали пять побед: над «Ксанти» (1:0), «Астерасом» (2:1), «Панетоликосом» (2:1), «Ларисой» (3:0) и «Волосом» (3:1), дважды сыграли вничью: с «Ламией» (0:0) и «Астерасом» (1:1) — уже в Кубке страны, а также потерпели минимальное поражение от ПАОК (0:1).

Каррера чередовал схемы в зависимости от соперника, выбирая между 5−3−2, 4−2−3−1 и 4−3−3. Любопытно, что большая часть матчей прошла при расстановке в три центральных защитника, хотя сам Каррера после своей первой игры в чемпионате Греции против «Ксанти» заявил, что базовой схемой будет 4−2−3−1.

К 21-му туру положение АЕК было таковым: 37 очков и третье место в турнирной таблице. До идущего вторым ПАОК — 12 баллов, до лидирующего «Олимпиакоса» — 13. При этом ближайший преследователь желто-черных — «Панатинаикос» — отставал всего на три очка.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»

Греческие качели

На матч с «Олимпиакосом» АЕК выбрал расстановку с четырьмя защитниками. Официальный Twitter клуба представил ее как 4−3−3, однако на поле скорее наблюдалась 4−2−3−1.

Схема красно-белых — стандартные 4−3−3.

1. АЕК бодро начал встречу, был неплох в отборе и верховой борьбе, но уже на 4-й минуте матча случился эпизод, заставивший вспомнить времена работы итальянца в «Спартаке»: хозяева так разыграли угловой, что привезли молниеносный опасный момент к своим воротам — голкипер Баркас выручил свою команду после удара эль-Араби.

2. У команды Карреры возникли проблемы с выходом из-под высокого прессинга «Олимпиакоса»: комбинационная игра не задавалась, а длинные передачи оказывались слишком неточными. Кроме того, в опорной зоне периодически обнаруживались разрывы, а все подборы после «стандартов» забирали футболисты соперника.

3. Итальянец рискнул и сделал замену уже на 31-й минуте: вместо центрального хавбека Дамьяна Шиманьски, арендованного у «Ахмата», на поле вышел центральный форвард Нелсон Оливейра.

4. В последние 10 минут первого тайма АЕК вернулся: на пространстве стали проходить комбинации, а игроки нанесли несколько дальних ударов.

5. Начало второй половины встречи также осталось за подопечными Карреры. Особенно опасным получился заготовленный штрафной, закончившийся ударом Марко Ливаи.

6. По ходу второго тайма АЕК напоминал пружину: резко сжимался в компактную оборону (особенно хорошо выдавливал соперника на флангах за боковые линии), а потом также внезапно разжимался в высокий прессинг.

7. Вальбуэна по-прежнему гениален. Его подача со штрафного обернулась перекладиной на 61-й минуте: бил Гильерме после коллективного провала обороны АЕК.

8. На 87-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник АЕК Андре Симоэш. Каррера тут же отреагировал, выпустив третьего центрального защитника вместо Ливаи. Концовка встречи сопровождалась игрой «на отбой» в исполнении хозяев.

9. Статистика матча такова: 42% на 58% по владению мячом в пользу «Олимпиакоса». Красно-белые превзошли соперника по ударам в створ: 4 против 1. А также угловым: 8 против 3. АЕК больше фолил: 18 против 17. А также бил по воротам: 9 против 7.

Вывод

Кажется, Каррера адаптировался к чемпионату Греции — очень специфическому турниру, в котором фолы, рвущие игру на эпизоды, затяжное валянье на газоне, постоянные апелляции к арбитрам и лазерные указки болельщиков, ослепляющие игроков соперника, являются обычным делом. От последних особенно пострадали Вальбуэна и голкипер Жозе Са.

В матче с «Олимпиакосом» АЕК Карреры очень сильно напоминал… ПАОК. Той самой версии, которая когда-то выбила возглавляемый итальянцем «Спартак» из квалификации Лиги чемпионов: тактика мелкого фола, волнообразный прессинг, потасовка на 88-й минуте и ставка на стандартные положения.