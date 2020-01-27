«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры
«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 0:1.
«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 0:1.
Победу «сливочным» принёс результативный удар Хосе Игнасио Начо на 78-й минуте матча. Тони Кроос исполнил нацеленную подачу на защитника, а тот головой пробил в дальний угол. Интересно, что в первом тайме
«Реал» набрал 46 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе «Вальядолида» осталось 22 очка, команда занимает 16-е место.
|Гонсалес Сориано Серхио
|Зинедин Зидан
|Фернандес Иглесиас Начо(Тони Кроос)
|78′
|1
|Хорди Масип
|13
|Тибо Куртуа
|4
|Франсиско Кико Оливас
|4
|Серхио Рамос
|6
|Карнеро Рауль Гарсия
|5
|Рафаэль Варан
36′
|18
|Антоньито
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
76′
|24
|Хоакин Фернандес
10′
|23
|Ферлан Менди
|27
|Мохаммед Салису
|8
|Тони Кроос
|14
|Рубен Алькарас
|14
|Каземиру
|7
|Серхи Гвардьола
|9
|Карим Бензема
|16
|Феде Сан Эметерио
81′
|10
|Лука Модрич
57′88′
|29
|Мигель де ла Фуэнте
|15
|Федерико Вальверде
|21
|Мигель Анхель Мичел
58′
|22
|Франсиско Роман Иско
73′
|19
|Тони Вилья
|17
|Лукас Васкес
|9
|Энес Унал
76′
|27
|Родригу
90′
|10
|Оскар Плано
|18
|Лука Йович
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|11
|0
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)