«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры

Победу «сливочным» принёс результативный удар Хосе Игнасио Начо на 78-й минуте матча. Тони Кроос исполнил нацеленную подачу на защитника, а тот головой пробил в дальний угол. Интересно, что в первом тайме из-за офсайда главный арбитр встречи отменил гол полузащитника «Реала» Каземиро, а на 87-й минуте по той же причине не был засчитано взятие ворот команды из Мадрида — в положении вне игры находился Серхио Гвардиола.