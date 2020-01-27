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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры

«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 0:1.

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Источник: AP 2020

Победу «сливочным» принёс результативный удар Хосе Игнасио Начо на 78-й минуте матча. Тони Кроос исполнил нацеленную подачу на защитника, а тот головой пробил в дальний угол. Интересно, что в первом тайме из-за офсайда главный арбитр встречи отменил гол полузащитника «Реала» Каземиро, а на 87-й минуте по той же причине не был засчитано взятие ворот команды из Мадрида — в положении вне игры находился Серхио Гвардиола.

«Реал» набрал 46 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе «Вальядолида» осталось 22 очка, команда занимает 16-е место.

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Вальядолид
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 2126.01.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Jose Zorrilla
Главные тренеры
Гонсалес Сориано СерхиоЗинедин Зидан
Голы
Фернандес Иглесиас Начо(Тони Кроос)78′
Составы команд
1Хорди Масип
13Тибо Куртуа
4Франсиско Кико Оливас
4Серхио Рамос
6Карнеро Рауль Гарсия
5Рафаэль Варан
36′
18Антоньито
6Фернандес Иглесиас Начо
76′
24Хоакин Фернандес
10′
23Ферлан Менди
27Мохаммед Салису
8Тони Кроос
14Рубен Алькарас
14Каземиру
7Серхи Гвардьола
9Карим Бензема
16Феде Сан Эметерио
81′
10Лука Модрич
57′88′
29Мигель де ла Фуэнте
15Федерико Вальверде
21Мигель Анхель Мичел
58′
22Франсиско Роман Иско
73′
19Тони Вилья
17Лукас Васкес
9Энес Унал
76′
27Родригу
90′
10Оскар Плано
18Лука Йович
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)11
0Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
7Фолы11
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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