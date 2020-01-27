Футболист «Астаны» из молодежной сборной нашел новый клуб
Футболист молодежной сборной Казахстана и «Астаны» Талгат Кусяпов перешел в кокшетауский «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист молодежной сборной Казахстана и «Астаны» Талгат Кусяпов перешел в кокшетауский «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.
20-летний защитник уже играл за эту команду в 2018 году, проведя в ее составе 15 матчей.
Свою профессиональную карьеру воспитанник актауской школы футбола начинал в «Астане», где стабильно играл за молодежную команду во второй лиге. В 2017 году дебютировал за первую команду в
Прошедший сезон Кусяпов провел в родном «Каспии», которому помог пробиться в КПЛ, сыграв 24 матча и забив один гол.
Выступал за различные юношеские сборные Казахстана. В текущем отборочном цикле молодежного чемпионата Европы-2021 Кусяпов провел два матча.