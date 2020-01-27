Футболист «Астаны» из молодежной сборной нашел новый клуб

20-летний защитник уже играл за эту команду в 2018 году, проведя в ее составе 15 матчей.

Свою профессиональную карьеру воспитанник актауской школы футбола начинал в «Астане», где стабильно играл за молодежную команду во второй лиге. В 2017 году дебютировал за первую команду в премьер-лиге. На следующий год провел еще один матч за «Астану» в Кубке Казахстана.