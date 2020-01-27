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13:50 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Кубка Казахстана по футболу подписал восьмого новичка в межсезонье

Экс-защитник «Томи» Алексей Шумских стал футболистом «Кайсара», передает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее российские СМИ сообщали о переходе игрока в клуб КПЛ, но о деталях трансфера не информировали.

В итоге 29-летний Шумских достался «волкам» бесплатно, в то время как контракт с ним был подписан до 31 декабря.

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О том, что он покинет «Томь», стало известно еще в конце прошлого года, когда решил разорвать с клубом ФНЛ (Футбольная национальная лига) соглашение, рассчитанное до лета 2020 года.

Таким образом, оборонец стал восьмым новичком кызылординцев в зимнее межсезонье. Ранее были подписаны Элгуджа Лобжанидзе («Тараз»), Елдос Ахметов («Кайсар»), Ризван Аблитаров («Атырау»), Александр Колев («Ракув»), Багдат Каиров («Актобе»), Алвин Фортеш («Дила»), Куаныш Калмуратов («Атырау»).

При этом из команды ушли Тигран Барсегян («Астана»), Абдель Ламанж («Шахтер»), Александр Марочкин («Тобол»), Куле Мбомбо («Рига»), Андре Букия («Арока», окончание аренды), Джошуа Джон.

Как известно, с нового сезона граждане стран ЕАЭС, куда с Казахстаном входят Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан, не будут считаться легионерами в КПЛ.

Добавим, что летом «Кайсар» выступит в Лиге Европы, что стало возможным благодаря победе кызылординского клуба над «Атырау» в финале Кубка Казахстана.

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