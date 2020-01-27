Обманувший «Тараз» легионер оказался в клубе КПЛ

Новичок уже присоединился к команде, проводящей вторые учебно-тренировочные сборы в городе Анталия (Турция). Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2020 года.

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При этом еще на прошлой неделе Мартинс находился в расположении другого казахстанского клуба — «Тараз», который надеялся на продление контракта и дальнейшее сотрудничество с игроком. Однако бразилец поступил не самым красивым образом. Утром игрок позавтракал вместе с командой, а на обед уже не явился, молча исчезнув.

Позже выяснилось, что Мартинс успел тайком подписать контракт с другим клубом. Им оказался «Окжетпес».