Обманувший «Тараз» легионер оказался в клубе КПЛ
Бразильский полузащитник Жоан дос Сантос Мартинс стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
Бразильский полузащитник Жоан дос Сантос Мартинс стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
Новичок уже присоединился к команде, проводящей вторые
При этом еще на прошлой неделе Мартинс находился в расположении другого казахстанского клуба — «Тараз», который надеялся на продление контракта и дальнейшее сотрудничество с игроком. Однако бразилец поступил не самым красивым образом. Утром игрок позавтракал вместе с командой, а на обед уже не явился, молча исчезнув.
Позже выяснилось, что Мартинс успел тайком подписать контракт с другим клубом. Им оказался «Окжетпес».
Свою футбольную карьеру Мартинс начинал в 2013 году в португальском «Санжоаненсе». С 2015 по 2017 год также выступал в Португалии за ФК «Униан Мадейра». С 2017 по 2019 год игрок защищал цвета ФК «Пасуш де Феррейра» (Португалия). В сезоне-2019 Мартинс провел за «Тараз» 31 матч в казахстанской