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14:02 (мск), источник: Vesti.kz

Обманувший «Тараз» легионер оказался в клубе КПЛ

Бразильский полузащитник Жоан дос Сантос Мартинс стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.

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Новичок уже присоединился к команде, проводящей вторые учебно-тренировочные сборы в городе Анталия (Турция). Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2020 года.

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При этом еще на прошлой неделе Мартинс находился в расположении другого казахстанского клуба — «Тараз», который надеялся на продление контракта и дальнейшее сотрудничество с игроком. Однако бразилец поступил не самым красивым образом. Утром игрок позавтракал вместе с командой, а на обед уже не явился, молча исчезнув.

Позже выяснилось, что Мартинс успел тайком подписать контракт с другим клубом. Им оказался «Окжетпес».

Свою футбольную карьеру Мартинс начинал в 2013 году в португальском «Санжоаненсе». С 2015 по 2017 год также выступал в Португалии за ФК «Униан Мадейра». С 2017 по 2019 год игрок защищал цвета ФК «Пасуш де Феррейра» (Португалия). В сезоне-2019 Мартинс провел за «Тараз» 31 матч в казахстанской премьер-лиге.

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