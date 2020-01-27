«Кайрат» объявил о подписании нападающего сборной Казахстана с 16 голами в КПЛ
ФК «Кайрат» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом сборной Казахстана Абатом Аймбетовым.
ФК «Кайрат» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом сборной Казахстана Абатом Аймбетовым.
Соглашение подписано по схеме «1+1». В минувшем сезоне
Аймбетов, родившийся в Кызылорде, является воспитанником футбольной школы «Актобе». Именно в составе «красно-белых» игрок начал профессиональную карьеру, дебютировав осенью 2012 года в матче против «Атырау».
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В составе упомянутого клуба Аймбетов в 2013 году стал чемпионом страны. Его гол стал для
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В прошлом году нападающий дебютировал за национальную сборную Казахстана. Сейчас на счету Аймбетова шесть игр за главную команду страны.
Добавим, что Аймбетов стал третьим новичком алматинцев в межсезонье. Ранее «Кайрат» подписал двух новичков — полузащитника сборной Польши Яцека Гуральски и хавбека сборной Армении Камо Оганесяна, который предыдущие два сезона играл за «Жетысу».