«Кайрат» объявил о подписании нападающего сборной Казахстана с 16 голами в КПЛ

Аймбетов, родившийся в Кызылорде, является воспитанником футбольной школы «Актобе». Именно в составе «красно-белых» игрок начал профессиональную карьеру, дебютировав осенью 2012 года в матче против «Атырау».

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В составе упомянутого клуба Аймбетов в 2013 году стал чемпионом страны. Его гол стал для западно-казахстанской команды чемпионским. В футболке «Актобе» форвард дебютировал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Всего же за клуб он провел 123 матча и забил 25 голов.

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В прошлом году нападающий дебютировал за национальную сборную Казахстана. Сейчас на счету Аймбетова шесть игр за главную команду страны.