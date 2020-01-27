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14:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о подписании нападающего сборной Казахстана с 16 голами в КПЛ

ФК «Кайрат» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом сборной Казахстана Абатом Аймбетовым.

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Соглашение подписано по схеме «1+1». В минувшем сезоне премьер-лиги форвард сыграл 29 матчей в составе «Актобе» и забил 16 мячей.

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Аймбетов, родившийся в Кызылорде, является воспитанником футбольной школы «Актобе». Именно в составе «красно-белых» игрок начал профессиональную карьеру, дебютировав осенью 2012 года в матче против «Атырау».
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В составе упомянутого клуба Аймбетов в 2013 году стал чемпионом страны. Его гол стал для западно-казахстанской команды чемпионским. В футболке «Актобе» форвард дебютировал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Всего же за клуб он провел 123 матча и забил 25 голов.
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В прошлом году нападающий дебютировал за национальную сборную Казахстана. Сейчас на счету Аймбетова шесть игр за главную команду страны.

Добавим, что Аймбетов стал третьим новичком алматинцев в межсезонье. Ранее «Кайрат» подписал двух новичков — полузащитника сборной Польши Яцека Гуральски и хавбека сборной Армении Камо Оганесяна, который предыдущие два сезона играл за «Жетысу».

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