Футболист европейской сборной получил два предложения от ведущих клубов КПЛ
Полузащитник софийской «Славии» и сборной Болгарии по футболу Галин Иванов получил два предложения от клубов казахстанской
Полузащитник софийской «Славии» и сборной Болгарии по футболу Галин Иванов получил два предложения от клубов казахстанской
Они поступили от ведущих команд, названия которых пока не разглашаются.
Капитан «Славии» внимательно их изучил, но пока не дал однозначного ответа относительно того, согласится ли сыграть в КПЛ.
В нынешнем чемпионате Болгарии забил четыре гола в 16 матчах, а его клуб расположился на пятом месте из 14 после 20 туров. На родине также играл за «Левски», «Берое», «Литекс», «Нефтохимик», за рубежом — за немецкую «Арминию», азербайджанский «Хазар-Лянкяран», турецкий «Самсунспор», венгерский «Халадаш».
За сборную Болгарии выступает с 2016 года, проведя десять игр и забив один гол. Также в активе имеет три матча за «молодежку».
Рыночная стоимость 31-летнего Иванова, по данным Transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.