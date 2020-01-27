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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист европейской сборной получил два предложения от ведущих клубов КПЛ

Полузащитник софийской «Славии» и сборной Болгарии по футболу Галин Иванов получил два предложения от клубов казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Они поступили от ведущих команд, названия которых пока не разглашаются.

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Капитан «Славии» внимательно их изучил, но пока не дал однозначного ответа относительно того, согласится ли сыграть в КПЛ.

В нынешнем чемпионате Болгарии забил четыре гола в 16 матчах, а его клуб расположился на пятом месте из 14 после 20 туров. На родине также играл за «Левски», «Берое», «Литекс», «Нефтохимик», за рубежом — за немецкую «Арминию», азербайджанский «Хазар-Лянкяран», турецкий «Самсунспор», венгерский «Халадаш».

За сборную Болгарии выступает с 2016 года, проведя десять игр и забив один гол. Также в активе имеет три матча за «молодежку».

Рыночная стоимость 31-летнего Иванова, по данным Transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.

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