Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.01
Рома
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Байер
Фортуна Д
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Реал Сосьедад
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
26.01
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Лилль
ПСЖ
02
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
14:51 (мск), источник: Vesti.kz

Выбивший «Астану» из Лиги чемпионов игрок перешел за 20 миллионов евро к лидеру немецкой Бундеслиги

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо стал футболистом «Лейпцига», лидирующего в немецкой Бундеслиге с 40 очками после 19 туров, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Его трансфер из загребского «Динамо» обошелся «Лейпцигу» в 20 миллионов евро при рыночной стоимости хавбека в 35 миллионов, тогда как контракт с ним был подписан до 2024 года.

Читайте также
Названа сборная открытий Лиги чемпионов

21-летний Ольмо — воспитанник испанской «Барселоны». В академию каталонского клуба пришел в возрасте девяти лет из школы «Эспаньола». В 2014 году перешел в хорватский клуб «Динамо» из Загреба.

За национальную команду Испании выступает с прошлого года, прежде играл за юношескую и молодежную сборные своей страны.

Отметим, что Ольмо помог «Динамо» выбить «Астану» на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19. В первом матче в столице Казахстана он отдал голевую передачу на Марио Будимира на 39-й минуте, а на 84-й уже сам отличился, установив окончательный итог — 2:0. В ответной встрече также победили хорваты — 1:0.

Читайте также
Динамо З
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Им интересовался "Зенит", а в Китае предлагали фантастические деньги". Агент "кыргызского Месси" - о трансфере в "Кайрат"
Бекхэм написал трогательное письмо в память о Коби Брайанте
Кто мог бы пригодиться сборной России на Евро-2020
«Краснодар» отменил матч с командой из китайского города Ухань
Тренер Нурмагомедова рассказал, из-за чего Хабиб может проиграть
Российская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на ЮЧМ
Исламхан вернулся в Казахстан после сбора с «Зенитом»
Чемпионка ОИ по теннису из России объявит о завершении карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь