Выбивший «Астану» из Лиги чемпионов игрок перешел за 20 миллионов евро к лидеру немецкой Бундеслиги

Его трансфер из загребского «Динамо» обошелся «Лейпцигу» в 20 миллионов евро при рыночной стоимости хавбека в 35 миллионов, тогда как контракт с ним был подписан до 2024 года.
21-летний Ольмо — воспитанник испанской «Барселоны». В академию каталонского клуба пришел в возрасте девяти лет из школы «Эспаньола». В 2014 году перешел в хорватский клуб «Динамо» из Загреба.
За национальную команду Испании выступает с прошлого года, прежде играл за юношескую и молодежную сборные своей страны.
Отметим, что Ольмо помог «Динамо» выбить «Астану» на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19. В первом матче в столице Казахстана он отдал голевую передачу на Марио Будимира на 39-й минуте, а на 84-й уже сам отличился, установив окончательный итог — 2:0. В ответной встрече также победили хорваты — 1:0.