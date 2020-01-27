Выбивший «Астану» из Лиги чемпионов игрок перешел за 20 миллионов евро к лидеру немецкой Бундеслиги

Его трансфер из загребского «Динамо» обошелся «Лейпцигу» в 20 миллионов евро при рыночной стоимости хавбека в 35 миллионов, тогда как контракт с ним был подписан до 2024 года.

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21-летний Ольмо — воспитанник испанской «Барселоны». В академию каталонского клуба пришел в возрасте девяти лет из школы «Эспаньола». В 2014 году перешел в хорватский клуб «Динамо» из Загреба.

За национальную команду Испании выступает с прошлого года, прежде играл за юношескую и молодежную сборные своей страны.