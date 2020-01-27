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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о трансфере «Кыргызcкого Месси»

Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.

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Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме «2+1», то есть предусматривает опцию продления после двух сезонов. В 2019 году он провел 24 матча в чемпионат Беларуси за «Неман», забил четыре гола и отдал столько же ассистов.

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Также в карьере новичка «Кайрата» ранее были кыргызстанские «Алга» и «Кара-Балта», а в 2017 году он выступал за дубль турецкого «Антальяспора». Заниматься же футболом он начинал в школе «Дордоя».

По итогам 2019 года Алыкулова признали лучшим игроком сезона в «Немане» и лучшим футболистом Кыргызстана. На родине за стиль игры он получил прозвище «Кыргызский Месси».

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Для «Кайрата» Алыкулов стал вторым новичком за день и четвертым — в межсезонье. Сегодня, 27 января, алматинцы подписали форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова («Актобе»), а ранее полузащитника сборной Польши Яцека Гуральски («Лудогорец», Болгария) и хавбека сборной Армении Камо Оганесяна («Жетысу»).

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