«Кайрат» объявил о трансфере «Кыргызcкого Месси»
Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.
Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.
Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме «2+1», то есть предусматривает опцию продления после двух сезонов. В 2019 году он провел 24 матча в чемпионат Беларуси за «Неман», забил четыре гола и отдал столько же ассистов.
Также в карьере новичка «Кайрата» ранее были кыргызстанские «Алга» и «Кара-Балта», а в 2017 году он выступал за дубль турецкого «Антальяспора». Заниматься же футболом он начинал в школе «Дордоя».
По итогам 2019 года Алыкулова признали лучшим игроком сезона в «Немане» и лучшим футболистом Кыргызстана. На родине за стиль игры он получил прозвище «Кыргызский Месси».
Для «Кайрата» Алыкулов стал вторым новичком за день и четвертым — в межсезонье. Сегодня, 27 января, алматинцы подписали форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова («Актобе»), а ранее полузащитника сборной Польши Яцека Гуральски («Лудогорец», Болгария) и хавбека сборной Армении Камо Оганесяна («Жетысу»).