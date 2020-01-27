«Кайрат» объявил о трансфере «Кыргызcкого Месси»

Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме «2+1», то есть предусматривает опцию продления после двух сезонов. В 2019 году он провел 24 матча в чемпионат Беларуси за «Неман», забил четыре гола и отдал столько же ассистов.

Также в карьере новичка «Кайрата» ранее были кыргызстанские «Алга» и «Кара-Балта», а в 2017 году он выступал за дубль турецкого «Антальяспора». Заниматься же футболом он начинал в школе «Дордоя».

По итогам 2019 года Алыкулова признали лучшим игроком сезона в «Немане» и лучшим футболистом Кыргызстана. На родине за стиль игры он получил прозвище «Кыргызский Месси».

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