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15:20 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна стоимость трансфера «кыргызского Месси» в «Кайрат»

Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов перешел в «Кайрат», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме «2+1».

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В 2019 году он провел 24 матча в чемпионате Беларуси за «Неман», забив четыре гола и отдав столько же ассистов.

По данным Transfermarkt, «Кайрат» заплатил за Алыкулова 200 тысяч евро. При этом трансферная стоимость кыргызстанца оценивается в 400 тысяч. В декабре 2019 года главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич сообщал, что у Алыкулова контракт с клубом на три года, в котором прописана сумма отступных.

Отметим, что по итогам 2019 года Алыкулова признали лучшим игроком сезона в «Немане» и лучшим футболистом Кыргызстана. На родине за стиль игры он получил прозвище «кыргызский Месси».

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