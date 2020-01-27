Стала известна стоимость трансфера «кыргызского Месси» в «Кайрат»
Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов перешел в «Кайрат», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов перешел в «Кайрат», передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме «2+1».
В 2019 году он провел 24 матча в чемпионате Беларуси за «Неман», забив четыре гола и отдав столько же ассистов.
По данным Transfermarkt, «Кайрат» заплатил за Алыкулова 200 тысяч евро. При этом трансферная стоимость кыргызстанца оценивается в 400 тысяч. В декабре 2019 года главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич сообщал, что у Алыкулова контракт с клубом на три года, в котором прописана сумма отступных.
Отметим, что по итогам 2019 года Алыкулова признали лучшим игроком сезона в «Немане» и лучшим футболистом Кыргызстана. На родине за стиль игры он получил прозвище «кыргызский Месси».