Стала известна стоимость трансфера «кыргызского Месси» в «Кайрат»

Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме «2+1».

В 2019 году он провел 24 матча в чемпионате Беларуси за «Неман», забив четыре гола и отдав столько же ассистов.

По данным Transfermarkt, «Кайрат» заплатил за Алыкулова 200 тысяч евро. При этом трансферная стоимость кыргызстанца оценивается в 400 тысяч. В декабре 2019 года главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич сообщал, что у Алыкулова контракт с клубом на три года, в котором прописана сумма отступных.