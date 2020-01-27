Новичок «Кайрата» оказался одним из самых дорогих футболистов своей сборной
Новичок «Кайрата» Гулжигит Алыкулов является одним из самых дорогих футболистов сборной Кыргызстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Новичок «Кайрата» Гулжигит Алыкулов является одним из самых дорогих футболистов сборной Кыргызстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Трансферную стоимость полузащитника Transfermarkt оценивает в 400 тысяч евро. Успешная игра Алыкулова в 2019 году позволила ему вырасти в цене в восемь раз. В апреле 2019 он стоил 50 тысяч евро.
В составе сборной Кыргызстана дороже Алыкулова только капитан команды Валерий Кичин. Защитник минского «Динамо», который до Беларуси играл в российской
19-летний Алыкулов, прозванный на родине «кыргызским Месси», в 2019 году провел за белорусский «Неман» 23 матча и забил четыре гола. За сборную Кыргызстана игрок отличился дважды в шести играх.
По итогам 2019 года Алыкуова признали лучшим футболистом Кыргызстана и лучшим игроком сезона в «Немане».
Как гражданин страны, входящей в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Алыкулов не будет считаться легионером в КПЛ. В ЕАЭС также входят Армения и Россия.
О переходе Алыкулова «Кайрат» объявил сегодня, 27 января. Его контракт подписан по схеме «2+1».
Ранее игроками «Кайрата» стали полузащитник сборной Польши Яцек
Гуральски, хавбек сборной Армении Камо Оганесян, который предыдущие два сезона играл за «Жетысу», и