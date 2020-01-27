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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок «Кайрата» оказался одним из самых дорогих футболистов своей сборной

Новичок «Кайрата» Гулжигит Алыкулов является одним из самых дорогих футболистов сборной Кыргызстана, передает корреспондент Vesti.kz.

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Трансферную стоимость полузащитника Transfermarkt оценивает в 400 тысяч евро. Успешная игра Алыкулова в 2019 году позволила ему вырасти в цене в восемь раз. В апреле 2019 он стоил 50 тысяч евро.

В составе сборной Кыргызстана дороже Алыкулова только капитан команды Валерий Кичин. Защитник минского «Динамо», который до Беларуси играл в российской премьер-лиге за «Енисей», оценивается в 1,2 миллиона евро.

19-летний Алыкулов, прозванный на родине «кыргызским Месси», в 2019 году провел за белорусский «Неман» 23 матча и забил четыре гола. За сборную Кыргызстана игрок отличился дважды в шести играх.

По итогам 2019 года Алыкуова признали лучшим футболистом Кыргызстана и лучшим игроком сезона в «Немане».

Как гражданин страны, входящей в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Алыкулов не будет считаться легионером в КПЛ. В ЕАЭС также входят Армения и Россия.

О переходе Алыкулова «Кайрат» объявил сегодня, 27 января. Его контракт подписан по схеме «2+1».

Ранее игроками «Кайрата» стали полузащитник сборной Польши Яцек
Гуральски, хавбек сборной Армении Камо Оганесян, который предыдущие два сезона играл за «Жетысу», и экс-форвард «Актобе» Абат Аймбетов, ставший в 2019 году лучшим бомбардиром КПЛ из числа казахстанцев.

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