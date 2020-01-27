Агент казахстанского футболиста из Испании объяснил заявление про потенциал играть за Россию

— Дмитрий, вы сказали, что Анкудинов может играть за Россию, то есть он больше склоняется к выступлению за эту сборную?

— Нет, он играет и будет играть за Казахстан. Мои слова не касаются сборной, я имел в виду, что он может играть в России не как легионер. Но я еще надеюсь на то, что скоро в РПЛ примут закон и казахстанские футболисты смогут играть в России не как легионеры. Но еще раз отмечу: на международном уровне Данил будет играть за сборную Казахстана!

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— Приглашали ли его казахстанские клубы?

— У него все хорошо в Испании. Дай бог, там заиграет, ведь это неплохо как для игрока, так и для всего казахстанского футбола. Сейчас он выступает за команду «Касабланки» до 19 лет, хотя ему всего 16 лет. Посмотрим, что будет дальше, жизнь покажет.

У Данила есть потенциал играть в Испании, плюс он достаточно мотивированный и хорошо себя проявляет. Скоро ему будет 17 лет, а вы ведь замечаете, что в «Барсе» и «Лионе» уже играют футболисты в таком возрасте. Многое будет зависеть от него самого.

— Почему выбор был сделан именно в пользу «Касабланки»?

— Этот клуб сотрудничает с «Сарагосой», кроме того, Касабланка это недалеко от Барселоны (Анкудинов ранее занимался в барселонской школе «Марсет» — прим.Vesti.kz).

Напомним, что в первой половине 2019 года за «Касабланку» выступал защитник молодежной сборной Казахстана Динмухамед Кашкен, который затем вернулся в «Астану».