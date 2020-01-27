Казахстанец Жуков сыграл второй матч за польский клуб и готовится к официальному дебюту

Клуб проводит сборы в Турции. Так, в один день команда Артура Сковронека сыграла сразу два матча. В первой встрече против грузинского «Динамо» из Батуми Жукова не оказалось на поле — 1:1. Но во второй игре Жуков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, а его команда сумела одержать победу со счетом 1:0.
Теперь «Вислу» 30 января ожидает еще один спарринг в Турции против грузинского «Динамо» из Тбилиси, а затем команда вернется в Польшу. Первый официальный матч в новом году краковцы проведут 8 февраля против «Ягеллонии».
Напомним, новый клуб Жукова занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице, набрав 17 очков после 20 игр. О переходе казахстанца из «Кайрата» польская команда объявила 27 ноября.