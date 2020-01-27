Казахстанец Жуков сыграл второй матч за польский клуб и готовится к официальному дебюту

Клуб проводит сборы в Турции. Так, в один день команда Артура Сковронека сыграла сразу два матча. В первой встрече против грузинского «Динамо» из Батуми Жукова не оказалось на поле — 1:1. Но во второй игре Жуков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, а его команда сумела одержать победу со счетом 1:0.