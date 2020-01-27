Новичка казахстанской премьер-лиги разгромили в Турции

Игра прошла сегодня, 27 января, и завершилась со счетом 0:3. Ранее команда Вячеслава Руснака проиграла туркменскому «Ахалу» (0:1) и «Волунтари» (0:1), сыграла вничью с украинским «Мариуполем» (1:1) и уступила румынскому «Петролулу» (0:2).

В 2019 году «Кызыл-Жар СК» выиграл первую лигу и вышел в КПЛ, а «Ботев» ушел на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на восьмом месте. В следующем матче петропавловцы 31 января встретятся с «Енисеем», который занимает 17-е место из 20 команд во второй по силе лиге России.