Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.01
Рома
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Байер
Фортуна Д
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Реал Сосьедад
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
26.01
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Лилль
ПСЖ
02
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
9Погиб Коби Брайант
21:09 (мск), источник: Sport24

«Не приедем на матч. Играть будут дети». Клопп объявил войну уже второму турниру подряд

Юрген уверенно идет против системы.

Наверх

В воскресенье «Ливерпуль» провел матч 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун» — из английской Лиги 1 (третьего по силе дивизиона). Лидер АПЛ играл далеко не основным составом. И не смог удержать преимущество в 2 мяча. Итог — 2:2, вышедшие на замену Салах и Фирмино не помогли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Далее команды, по идее, должна ждать переигровка. Но главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча дал понять, что играть еще один матч, тем более во время запланированной в Премьер-лиге двухнедельной паузы, не собирается.

«Мы не приедем на матч. Играть будут дети, — выдал Клопп. — Премьер-лига попросила нас уважать зимний перерыв. И это как раз то, что мы собираемся сделать. Мы должны уважать и наших футболистов. Им нужно отдохнуть и с психологической точки зрения, и с физической. Для этого и был придуман зимний перерыв. Нам нужно принять это решение заранее, потому что у футболистов есть семьи».

Во время загрузки произошла ошибка.

Переигровка против «Шрусбери Таун» должна стать для «Ливерпуля» уже 41-м матчем в этом сезоне. Помимо АПЛ и Кубка Англии «красные» принимали участие в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Кубке английской лиги.

С последними двумя турнирами тоже разгорелся скандал. 17 декабря команда Клоппа должна была играть четвертьфинал Кубка английской лиги с «Астон Виллой». А уже 18-го — полуфинал клубного ЧМ с «Монтерреем».

Перенос матча из-за плотного графика «Ливерпуля» был невозможен, и на Кубок за «Ливерпуль» вышел даже не дублирующий, а молодежный состав. Самого Клоппа на игре, конечно, тоже не было — надо было готовить основу в Дохе. Встреча с «Виллой», к слову, завершилась разгромным поражением 0:5. Кроме бирмингемцев «Ливерпуль» потерпел в этом сезоне только одно поражение во всех турнирах, от «Наполи» в Лиге чемпионов.

Кубок Англии, судя по всему, Клопп снова саботирует.

Клопп уже давно открыто выступает за разгрузку английского календаря. Например, пару недель назад он мощно выступил после травмы нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я очень сочувствую Гарри Кейну. Сейчас даже слышал, что он может не сыграть на чемпионате Европы. Ну, может, впервые люди из Футбольной ассоциации Англии (FA) задумаются: “Слушайте, может, у нас и правда слишком много матчей”. Что-то должно произойти, чтобы они реально об этом задумались», — негодовал немец.

А еще ранее он разнес решение передвинуть Кубок африканских наций на январь 2021 года. Из-за этого «Ливерпуль» через год на месяц лишится Садио Мане, Мохамеда Салаха, Жоэля Матипа и Наби Кейта.

«Перенос Кубка африканских наций на январь — катастрофа для «Ливерпуля». К тому же мы совершенно не можем контролировать принятие подобных решений, поэтому, если мы вдруг скажем, что не отпустим того или иного игрока, то его просто дисквалифицируют. Как вообще такое возможно, что компания, которая оплачивает труд футболиста, не может решать, останется он или нет?

Странно, что у нас нет никакого права голоса. Мы вынуждены просто сидеть и планировать маршрут, перелеты для ребят и говорить: «Вот, пожалуйста, наши парни к вашим услугам».

Во время загрузки произошла ошибка.

В наше время такого быть не должно. Но я тут говорю, а никто ведь все равно не послушает. Это самая большая трата времени в истории. Скажут лишь: «Снова этот нытик из “Ливерпуля”. Или как-то еще назовут. Но пока ничего не изменится, я буду постоянно это говорить».

Кажется, «Ливерпуль» приоритеты на нынешний сезон расставил четко — только АПЛ и ЛЧ. Теперь ждем ответа от английской футбольной ассоциации — должны быть или санкции к тренеру, или пересмотр календаря.

Читайте также
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Было бы странно, если бы я не жила за его счет». Русскую жену Луиса Адриано назвали нахлебницей
Дочь пресс-секретаря Путина жестко раскритиковала русских: «Живут в моральной нищете»
Бекхэм написал трогательное письмо в память о Коби Брайанте
«Динамо» интересуется полузащитником «Зенита» и сборной России
Многократная чемпионка мира оправдана по делу о допинге
Тренер Нурмагомедова рассказал, из-за чего Хабиб может проиграть
Российская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на ЮЧМ
Хет-трик Даугавиньша помог «Спартаку» одержать крупную победу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь