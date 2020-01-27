«Не приедем на матч. Играть будут дети». Клопп объявил войну уже второму турниру подряд
Юрген уверенно идет против системы.
Юрген уверенно идет против системы.
В воскресенье «Ливерпуль» провел матч 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун» — из английской Лиги 1 (третьего по силе дивизиона). Лидер АПЛ играл далеко не основным составом. И не смог удержать преимущество в 2 мяча. Итог — 2:2, вышедшие на замену Салах и Фирмино не помогли.
Далее команды, по идее, должна ждать переигровка. Но главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча дал понять, что играть еще один матч, тем более во время запланированной в
«Мы не приедем на матч. Играть будут дети, — выдал Клопп. —
Переигровка против «Шрусбери Таун» должна стать для «Ливерпуля» уже 41-м матчем в этом сезоне. Помимо АПЛ и Кубка Англии «красные» принимали участие в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Кубке английской лиги.
Перенос матча
Кубок Англии, судя по всему, Клопп снова саботирует.
Клопп уже давно открыто выступает за разгрузку английского календаря. Например, пару недель назад он мощно выступил после травмы нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
«Я очень сочувствую Гарри Кейну. Сейчас даже слышал, что он может не сыграть на чемпионате Европы. Ну, может, впервые люди из Футбольной ассоциации Англии (FA) задумаются: “Слушайте, может, у нас и правда слишком много матчей”.
«Перенос Кубка африканских наций на январь — катастрофа для «Ливерпуля». К тому же мы совершенно не можем контролировать принятие подобных решений, поэтому, если мы вдруг скажем, что не отпустим того или иного игрока, то его просто дисквалифицируют. Как вообще такое возможно, что компания, которая оплачивает труд футболиста, не может решать, останется он или нет?
Странно, что у нас нет никакого права голоса. Мы вынуждены просто сидеть и планировать маршрут, перелеты для ребят и говорить: «Вот, пожалуйста, наши парни к вашим услугам».
В наше время такого быть не должно. Но я тут говорю, а никто ведь все равно не послушает. Это самая большая трата времени в истории. Скажут лишь: «Снова этот нытик из “Ливерпуля”. Или
Кажется, «Ливерпуль» приоритеты на нынешний сезон расставил четко — только АПЛ и ЛЧ. Теперь ждем ответа от английской футбольной ассоциации — должны быть или санкции к тренеру, или пересмотр календаря.