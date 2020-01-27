Клуб КПЛ из-за проблем с газоном решил перебраться в Шымкент

Ранней весной натуральное поле основного стадиона в Караганде не сумеют привести к готовности к матчам премьер-лиги. Ожидается, что в ближайшее время на стадионе «Шахтер» будет постелено искусственное поле последнего поколения с подогревом. Работы планируется завершить к лету текущего года.

До этого времени «Шахтер» планирует проводить домашние матчи КПЛ в Шымкенте, где функционируют два стадиона, соответствующие минимальным требованиям для проведения игр чемпионата. Речь идет об арене имени Кажымукана Мунайтпасова, а также стадионе «Намыс».

В предыдущие годы комиссия по сертификации и допуску полей уже вводила запрет на проведение матчей на стадионе «Шахтер» в Караганде. Клуб из этого города несколько сезонов начинал чемпионат на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.

В виду того, что на столичной арене планируется заменить искусственный газон и установить систему автоматического полива поля, «Шахтер» не сможет воспользоваться услугами этого стадиона.