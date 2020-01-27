Клуб КПЛ из-за проблем с газоном решил перебраться в Шымкент
Карагандинский «Шахтер» в новом сезоне КПЛ будет базироваться в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» в новом сезоне КПЛ будет базироваться в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz.
Ранней весной натуральное поле основного стадиона в Караганде не сумеют привести к готовности к матчам
До этого времени «Шахтер» планирует проводить домашние матчи КПЛ в Шымкенте, где функционируют два стадиона, соответствующие минимальным требованиям для проведения игр чемпионата. Речь идет об арене имени Кажымукана Мунайтпасова, а также стадионе «Намыс».
В предыдущие годы комиссия по сертификации и допуску полей уже вводила запрет на проведение матчей на стадионе «Шахтер» в Караганде. Клуб из этого города несколько сезонов начинал чемпионат на стадионе «Астана Арена» в
В виду того, что на столичной арене планируется заменить искусственный газон и установить систему автоматического полива поля, «Шахтер» не сможет воспользоваться услугами этого стадиона.
Ранее стало известно, что «Астана»