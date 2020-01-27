Экс-футболист «Рубина» и «Ростова» перешел в казахстанский клуб

Свою известность он получил в качестве игрока российских клубов «Рубин» и «Ростов». Правда, за казанцев он не сыграл ни одного матча, а затем был отдан в аренду в клуб ФНЛ — «Нефтехимик», где выступал под руководством казахстанского тренера Дмитрия Огая.

За «Ростов» Платика провел только одну встречу в 2015 году. После этого он поиграл в России за ярославский «Шинник» и саратовский «Сокол». В последнее время защищал цвета молдавского клуба «Милсами». За молодёжную сборную своей страны провел четыре матча.

У 29-летнего Платики есть паспорт России, поэтому он не будет считаться в КПЛ легионером. Лимит снят для граждан стран-ЕАЭС, куда вместе с РК и РФ также входят Армения и Кыргызстана.

Еще одним новичком «Кызыл-Жара СК»» стал грузинский защитник Тамаз Цецхладзе. 23-летний футболист запомнился своей игрой в составе «Торпедо’из Кутаиси в матчах квалификации Лиги Европы против «Ордабасы» минувшим летом. Также Цецхладзе играл в Азербайджане, где защищал цвета «Сабаила».