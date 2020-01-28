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01:04 (мск), источник: Газета.Ру

«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии.

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Лондонский «Челси» может сыграть с «Ливерпулем». Коллектив Юргена Клоппа встретится с «Шрусбери Таун», первый матч с которым завершился в ничью (2:2).

Остальные пары 1/8 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:

  • «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити».
  • «Рединг» / «Кардифф Сити» — «Шеффилд Юнайтед».
  • «Вест Бромвич» — «Ньюкасл Юнайтед» / «Оксфорд Юнайтед».
  • «Лестер Сити» — «Ковентри Сити» / «Бирмингем».
  • «Нортхэмптон» / «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед».
  • «Саутгемптон» / «Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити».
  • «Портсмут» — «Арсенал».
Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 2—5 марта.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити», который в мае 2019 года разгромил «Уотфорд» со счетом 6:0. Наиболее титулованным клубом остается лондонский «Арсенал» — 13 титулов.

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