«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии.
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии.
Лондонский «Челси» может сыграть с «Ливерпулем». Коллектив Юргена Клоппа встретится с «Шрусбери Таун», первый матч с которым завершился в ничью (2:2).
Остальные пары 1/8 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:
Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити», который в мае 2019 года разгромил «Уотфорд» со счетом 6:0. Наиболее титулованным клубом остается лондонский «Арсенал» — 13 титулов.