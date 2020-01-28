Комитет по спорту Греции призвал исключить из чемпионата ПАОК Саввиди

Источник: Спорт РИА Новости

ПАОК в прошлом году стал чемпионом Греции. Дело рассматривалось после того, как появилась информация, что владелец ПАОКа владеет долей другого клуба. В рекомендации комитета говорится о наказании ПАОКа «за множественную собственность», а «Ксанти» — за нарушение в списках акционеров. ПАОК занимает сейчас первое место в Суперлиге, «Ксанти» из одноименного города находится в середине турнирной таблицы.

«ПАОК категорически не согласен со всеми этими обвинениями и будет оспаривать их», — заявили РИА Новости в клубе.

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На минувшей неделе давний соперник команды из Салоников — пирейский «Олимпиакос» потребовал остановить чемпионат, заявив, что турнир «фальсифицированный и не может продолжаться». Поводом стало то, что система VAR оказалась «технически неисправна» во время матча ПАОКа в Ламии, когда потребовалось проверить, забил ли ПАОК гол из положения вне игры. В заявлении «Олимпиакоса» были личные выпады против Саввиди.

Замминистра культуры и спорта Лефтерис Авгенакис написал в Twitter, что «правительство уважает самоуправление греческого футбола и решение комитета по профессиональному спорту». По его словам, «самое тяжелое наказание» исторических клубов «без веских доказательств» невозможно.