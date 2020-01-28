Футболист сборной Армении подписал контракт с клубом КПЛ

Федерация футбола Армении сообщила, что 30-летний футболист подписал контракт с талдыкорганским «Жетысу». Соглашение рассчитано на один год.

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Ранее «Алашкерт» расторг соглашение с Ишханяном, чтобы он беспрепятственно перебрался за границу. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за клуб в чемпионате Армении.

Всю карьеру 30-летний Ишханян провел в Армении. До «Алашкерта» он играл за «Лори», «Гандзасар», «Мику», «Импульс», «Ширак» и «Динамо Ереван». За сборную защитник забил один гол в 12 матчах.

Таким образом, Ишханян стал четвертым игроком сборной Армении в чемпионате Казахстана. Также в новом сезоне КПЛ выступят Тигран Барсегян («Астана»), Камо Оганесян («Кайрат») и Петрос Аветисян («Тобол»).