Футболист сборной Армении подписал контракт с клубом КПЛ
Защитник сборной Армении по футболу Айк Ишханян продолжит карьеру в Казахстане. Об этом сообщает ArmFootball.am.
Защитник сборной Армении по футболу Айк Ишханян продолжит карьеру в Казахстане. Об этом сообщает ArmFootball.am.
Федерация футбола Армении сообщила, что 30-летний футболист подписал контракт с талдыкорганским «Жетысу». Соглашение рассчитано на один год.
Ранее «Алашкерт» расторг соглашение с Ишханяном, чтобы он беспрепятственно перебрался за границу. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за клуб в чемпионате Армении.
Всю карьеру 30-летний Ишханян провел в Армении. До «Алашкерта» он играл за «Лори», «Гандзасар», «Мику», «Импульс», «Ширак» и «Динамо Ереван». За сборную защитник забил один гол в 12 матчах.
Таким образом, Ишханян стал четвертым игроком сборной Армении в чемпионате Казахстана. Также в новом сезоне КПЛ выступят Тигран Барсегян («Астана»), Камо Оганесян («Кайрат») и Петрос Аветисян («Тобол»).
Напомним, что с 2020 года футболисты из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия) не будут считаться легионерами в КПЛ.