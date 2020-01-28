Футболисты брестского «Динамо» крупно проиграли киевским одноклубникам на сборе в Турции
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» неудачно провели второй спарринг на
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» неудачно провели второй спарринг на
В матче с
В первом контрольном матче брестское «Динамо» сыграло вничью с украинским «Мариуполем» — 2:2. В составе белорусского клуба голы забили Артем Милевский и Сергей Кисляк. Следующий матч подопечные Сергея Ковальчука проведут 29 января против чемпиона Словакии братиславского «Слована».
Обладатели серебряных медалей белорусского первенства футболисты борисовского БАТЭ открыли программу контрольных встреч в Минске, обыграв «Витебск» со счетом 2:1. У борисовчан отличились Максим Скавыш и сербский форвард Боян Дубайич, в составе витебчан гол забил молдавский легионер Ион Николаеску. В среду, 29 января, футболисты БАТЭ под началом нового главного тренера Кирилла Альшевского отправятся на первый предсезонный сбор в Турцию.
Бронзовый призер чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» в первом контрольном поединке турецкого сбора обыграл сербский «Спартак» из Суботицы с «сухим» счетом 2:0. Голевой дубль в этой встрече оформил албанский полузащитник «горняков» Аздрен Лулаку. Завтра подопечные Юрия Вернидуба встретятся польским клубом «Пяст» из Гливице.
Футболисты минского «Динамо» в эти дни готовятся к новому сезону в Сочи. Сегодня команда Сергея Гуренко проведет первый контрольный матч против курского «Авангарда», выступающего во втором дивизионе чемпионата России.