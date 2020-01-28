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13:26 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» крупно проиграли киевским одноклубникам на сборе в Турции

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» неудачно провели второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче с вице-чемпионом Украины киевским «Динамо» брестчане проиграли с крупным счетом 0:3. В первом тайме два гола в ворота Павла Павлюченко забил хорватский защитник киевлян Йосип Пиварич, а после перерыва датский полузащитник Миккель Дуэлунд установил окончательный результат. В составе брестских динамовцев на поле выходили экс-игроки киевской дружины Артем Милевский и новобранец Евгений Хачериди.

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В первом контрольном матче брестское «Динамо» сыграло вничью с украинским «Мариуполем» — 2:2. В составе белорусского клуба голы забили Артем Милевский и Сергей Кисляк. Следующий матч подопечные Сергея Ковальчука проведут 29 января против чемпиона Словакии братиславского «Слована».

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Обладатели серебряных медалей белорусского первенства футболисты борисовского БАТЭ открыли программу контрольных встреч в Минске, обыграв «Витебск» со счетом 2:1. У борисовчан отличились Максим Скавыш и сербский форвард Боян Дубайич, в составе витебчан гол забил молдавский легионер Ион Николаеску. В среду, 29 января, футболисты БАТЭ под началом нового главного тренера Кирилла Альшевского отправятся на первый предсезонный сбор в Турцию.

Бронзовый призер чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» в первом контрольном поединке турецкого сбора обыграл сербский «Спартак» из Суботицы с «сухим» счетом 2:0. Голевой дубль в этой встрече оформил албанский полузащитник «горняков» Аздрен Лулаку. Завтра подопечные Юрия Вернидуба встретятся польским клубом «Пяст» из Гливице.

Футболисты минского «Динамо» в эти дни готовятся к новому сезону в Сочи. Сегодня команда Сергея Гуренко проведет первый контрольный матч против курского «Авангарда», выступающего во втором дивизионе чемпионата России.

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