«Кайрат» определился с последним соперником на третьем УТС
Стал известен пятый соперник алматинского «Кайрата» на третьем
Стал известен пятый соперник алматинского «Кайрата» на третьем
Им стал казанский «Рубин», который недавно возглавил Леонид Слуцкий. Команда ушла на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Матч между «Кайратом» и «Рубином» состоится 19 февраля.
До этого алматинский клуб проведет контрольные игры против словенского «Копера» (13 февраля), московского «Динамо» (13 февраля), украинского «Днепр-1» (15 февраля), а также
Добавим, что второй УТС «Кайрат» проводит также в Белеке. Подопечные Алексея Шпилевского провели две игры с польской «Легией». Сегодня, 28 января, алматинцы сыграют против киевского «Динамо», а через два дня — болгарского «Лудогорца».