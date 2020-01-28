«Кайрат» определился с последним соперником на третьем УТС

Им стал казанский «Рубин», который недавно возглавил Леонид Слуцкий. Команда ушла на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Матч между «Кайратом» и «Рубином» состоится 19 февраля.

До этого алматинский клуб проведет контрольные игры против словенского «Копера» (13 февраля), московского «Динамо» (13 февраля), украинского «Днепр-1» (15 февраля), а также санкт-петербургского «Зенита» (17 февраля).