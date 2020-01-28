Футболисты «Милана» выйдут на матч Кубка Италии с черными повязками в память о Брайанте

Источник: AP 2020

Игра начнется с минуты молчания в честь баскетболиста начнется с минуты молчания. Брайант не скрывал, что является болельщиком «Милана» с детства.

Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 26 января Джеймс обогнал Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.