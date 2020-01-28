Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.01
Рома
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Реал Сосьедад
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
26.01
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Лилль
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.01
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
14:09 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Милана» выйдут на матч Кубка Италии с черными повязками в память о Брайанте

ТАСС, 28 января. Футболисты «Милана» выйдут на матч четвертьфинала Кубка Италии против «Торино», который пройдет во вторник, с траурными повязками в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Наверх
Источник: AP 2020

Игра начнется с минуты молчания в честь баскетболиста начнется с минуты молчания. Брайант не скрывал, что является болельщиком «Милана» с детства.

Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 26 января Джеймс обогнал Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.

«Милан» находится на восьмом месте в чемпионате Италии, набрав 31 очко после 21 матча. Победитель четвертьфинальной встречи Кубка Италии «Милан» — «Торино» сыграет в полуфинале с «Ювентусом».

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
Один из величайших дней в истории мужского российского фигурного катания
Доминирование у девушек и сенсация в танцах. Чем запомнился ЧЕ
Сборная России по биатлону в следующем сезоне может сократиться
Нет Овечкина — нет проблем. Он ел, а «Монреаль» забивал себе сам
СМИ: «Зенит» нашел замену Исламхану в Ираке
Алиса Шмидт: самая сексуальная спортсменка мира (фото)
Леброн Джеймс дал обещание погибшему Брайанту
Павлюченкова обошла мужчин: итоги 4-го круга Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь