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13:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл киевскому «Динамо»

Алматинский «Кайрат» проиграл киевскому «Динамо» в контрольном матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла сегодня, 28 января, и завершилась со счетом 0:2. Дубль у украинского клуба оформил 18-летний новичок Ибрагим Каргбо-младший — форвард из Сьерра-Леоне забил на 53-й и 74-й минутах.

Ранее на сборе в Турции «Кайрат» провел два матча против польской «Легии» за один день. Первую встречу алматинцы выиграли со счетом 1:0, а во второй уступили — 0:2.

В следующем матче «Кайрат» завтра, 29 января, встретится с «Лудогорцем», который выиграл восемь последних чемпионатов Болгарии. Эта игра станет для алматинцев последней на втором сборе.

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