«Кайрат» проиграл киевскому «Динамо»

Встреча прошла сегодня, 28 января, и завершилась со счетом 0:2. Дубль у украинского клуба оформил 18-летний новичок Ибрагим Каргбо-младший — форвард из Сьерра-Леоне забил на 53-й и 74-й минутах.

Ранее на сборе в Турции «Кайрат» провел два матча против польской «Легии» за один день. Первую встречу алматинцы выиграли со счетом 1:0, а во второй уступили — 0:2.