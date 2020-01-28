«Кайрат» проиграл киевскому «Динамо»
Алматинский «Кайрат» проиграл киевскому «Динамо» в контрольном матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» проиграл киевскому «Динамо» в контрольном матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла сегодня, 28 января, и завершилась со счетом 0:2. Дубль у украинского клуба оформил 18-летний новичок Ибрагим
Ранее на сборе в Турции «Кайрат» провел два матча против польской «Легии» за один день. Первую встречу алматинцы выиграли со счетом 1:0, а во второй уступили — 0:2.
В следующем матче «Кайрат» завтра, 29 января, встретится с «Лудогорцем», который выиграл восемь последних чемпионатов Болгарии. Эта игра станет для алматинцев последней на втором сборе.