Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.01
Рома
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Реал Сосьедад
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
26.01
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Лилль
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.01
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
10Сборная России вышла в финал МЧМ
14:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Кыргызский Месси» вошел в историю КПЛ после трансфера в «Кайрат»

Новичок «Кайрата» Гулжигит Алыкулов стал первым в истории казахстанской премьер-лиги иностранным игроком 2000 года рождения и младше, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

О подписании контракта по схеме «2+1» с футболистом сборной Кыргызстана алматинский клуб объявил вчера, 27 января.

Алыкулов, который родился 25 ноября 2000 года в минувшем сезоне выступал в «Немане». В чемпионате Беларуси 19-летний полузащитник провел 23 матча и забил четыре гола. Кроме того, «кыргызский Месси» сыграл одну встречу в Кубке страны. В составе сборной новичок алматинцев сыграл в шести матчах и забил два мяча.

Читайте также
Новичок «Кайрата» оказался одним из самых дорогих футболистов своей сборной

Отметим, что по данным Transfermarkt, Алыкулов менее чем за год подорожал в восемь раз. В апреле 2019 года его стоимость составляла 50 тысяч евро, а сейчас — 400 тысяч. Согласно данным с этого источника, «Кайрат» выплатил компенсацию за трансфер кыргызстанца в размере 200 тысяч долларов.

Сам Алыкулов ранее заявлял, что хотел бы выступать в европейском чемпионате. Кроме того, интерес к футболисту проявляли польский «Лех» и чешская «Славия». Уже после трансфера в «Кайрат» агент Владимир Осипов заявил, что хавбеком интересовались российский «Зенит» и бельгийский «Мехелен», а из Китая предлагали фантастические деньги.

В конце 2019 года Алыкулов стал победителем премии FFKR Football Awards, организованной Федерацией футбола Кыргызстана, в номинации «Лучший футболист года». Также он стал лучшим игроком сезона в «Немане».

Как гражданин страны, входящей в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Алыкулов не будет считаться легионером в КПЛ. В ЕАЭС также входят Армения и Россия.

Ранее в «Кайрат» объявил о подписании контрактов с полузащитником сборной Польши Яцеком Гуральски, игроком сборной Армении Камо Оганесяном, который выступал за «Жетысу». Кроме того, игроком алматинского клуба стал экс-форвард «Актобе» Абат Аймбетов, ставший в 2019 году лучшим бомбардиром КПЛ из числа казахстанцев.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Киргизия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Громить всех в гостях? Как Скабелка и "Барыс" могут выйти в финал Кубка Гагарина
Доминирование у девушек и сенсация в танцах. Чем запомнился ЧЕ
Сборная России по биатлону в следующем сезоне может сократиться
Нет Овечкина — нет проблем. Он ел, а «Монреаль» забивал себе сам
Жена Кокорина рассказала о том, где будет выступать футболист
Алиса Шмидт: самая сексуальная спортсменка мира (фото)
Леброн Джеймс дал обещание погибшему Брайанту
«Идиоты!». Тихонов разнес Драчева за слова о сокращении сборной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь