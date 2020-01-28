«Кыргызский Месси» вошел в историю КПЛ после трансфера в «Кайрат»

О подписании контракта по схеме «2+1» с футболистом сборной Кыргызстана алматинский клуб объявил вчера, 27 января.

Алыкулов, который родился 25 ноября 2000 года в минувшем сезоне выступал в «Немане». В чемпионате Беларуси 19-летний полузащитник провел 23 матча и забил четыре гола. Кроме того, «кыргызский Месси» сыграл одну встречу в Кубке страны. В составе сборной новичок алматинцев сыграл в шести матчах и забил два мяча.

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Отметим, что по данным Transfermarkt, Алыкулов менее чем за год подорожал в восемь раз. В апреле 2019 года его стоимость составляла 50 тысяч евро, а сейчас — 400 тысяч. Согласно данным с этого источника, «Кайрат» выплатил компенсацию за трансфер кыргызстанца в размере 200 тысяч долларов.

Сам Алыкулов ранее заявлял, что хотел бы выступать в европейском чемпионате. Кроме того, интерес к футболисту проявляли польский «Лех» и чешская «Славия». Уже после трансфера в «Кайрат» агент Владимир Осипов заявил, что хавбеком интересовались российский «Зенит» и бельгийский «Мехелен», а из Китая предлагали фантастические деньги.

В конце 2019 года Алыкулов стал победителем премии FFKR Football Awards, организованной Федерацией футбола Кыргызстана, в номинации «Лучший футболист года». Также он стал лучшим игроком сезона в «Немане».

Как гражданин страны, входящей в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Алыкулов не будет считаться легионером в КПЛ. В ЕАЭС также входят Армения и Россия.