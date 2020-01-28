«Астана» сыграет с клубом РПЛ, где выступает казахстанский нападающий

Источник: Reuters

Матч запланирован на 20 февраля в Турции — это будет заключительная игра на третьем сборе для российского клуба.

За «Сочи» выступает нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров.

Сейчас «Астана» находится в Португалии. Команда Михала Билека примет участие в международном турнире «Атлантик Кап», где также сыграют датские «Копенгаген», «Брондбю», «Аархус», шведские «Норчеппинг», «Хаккенн», чешская «Славия» и норвежская «Велеренга».