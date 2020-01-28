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14:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сыграет с клубом РПЛ, где выступает казахстанский нападающий

Казахстанская «Астана» на сборах в Турции проведет контрольный матч против представителя российского премьер-лиги — «Сочи», сообщает Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Матч запланирован на 20 февраля в Турции — это будет заключительная игра на третьем сборе для российского клуба.

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За «Сочи» выступает нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров.

Сейчас «Астана» находится в Португалии. Команда Михала Билека примет участие в международном турнире «Атлантик Кап», где также сыграют датские «Копенгаген», «Брондбю», «Аархус», шведские «Норчеппинг», «Хаккенн», чешская «Славия» и норвежская «Велеренга».

Напомним, что «Астана» является шестикратным чемпионом Казахстана, «Сочи» — дебютант российской премьер-лиги. После 19 туров команд Бахтиярова, которую недавно возглавил Владимир Федотов, занимает 16-е место в чемпионате, набрав 15 очков.

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