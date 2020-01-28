Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.01
Рома
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Реал Сосьедад
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
26.01
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Лилль
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.01
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
10Сборная России вышла в финал МЧМ
14:52 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ подписал белоруса камерунского происхождения

Белорусский защитник Терентий Луцевич стал игроком «Кызыл-Жар СК». Об этом объявила пресс-служба петропавловского клуба.

Наверх

Последним клубом Луцевича был «Гомель», который в 2019 году вылетел из высшей лиги Беларуси. На счету защитника три гола в 24 матчах.

До «Гомеля» Луцевич играл на родине за «Торпедо-БелАЗ», «Гранит», «Береза-2010», «Витебск» и минское «Динамо», а в Узбекистане — за «Нефтчи» из Ферганы.

В КПЛ Луцевич, как и другие граждане Беларуси, не будет считаться легионером. Ограничение снято и для других стран ЕАЭС, в который также входят Армения, Кыргызстан и Россия.

Читайте также
Кызыл-Жар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Гомель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Громить всех в гостях? Как Скабелка и "Барыс" могут выйти в финал Кубка Гагарина
Доминирование у девушек и сенсация в танцах. Чем запомнился ЧЕ
Сборная России по биатлону в следующем сезоне может сократиться
Нет Овечкина — нет проблем. Он ел, а «Монреаль» забивал себе сам
Жена Кокорина рассказала о том, где будет выступать футболист
Алиса Шмидт: самая сексуальная спортсменка мира (фото)
Леброн Джеймс дал обещание погибшему Брайанту
«Идиоты!». Тихонов разнес Драчева за слова о сокращении сборной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь