Новичок КПЛ подписал белоруса камерунского происхождения
Белорусский защитник Терентий Луцевич стал игроком «Кызыл-Жар СК». Об этом объявила
Белорусский защитник Терентий Луцевич стал игроком «Кызыл-Жар СК». Об этом объявила
Последним клубом Луцевича был «Гомель», который в 2019 году вылетел из высшей лиги Беларуси. На счету защитника три гола в 24 матчах.
До «Гомеля» Луцевич играл на родине за «Торпедо-БелАЗ», «Гранит», «Береза-2010», «Витебск» и минское «Динамо», а в Узбекистане — за «Нефтчи» из Ферганы.
В КПЛ Луцевич, как и другие граждане Беларуси, не будет считаться легионером. Ограничение снято и для других стран ЕАЭС, в который также входят Армения, Кыргызстан и Россия.