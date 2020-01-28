Новичок КПЛ подписал белоруса камерунского происхождения

Последним клубом Луцевича был «Гомель», который в 2019 году вылетел из высшей лиги Беларуси. На счету защитника три гола в 24 матчах.

До «Гомеля» Луцевич играл на родине за «Торпедо-БелАЗ», «Гранит», «Береза-2010», «Витебск» и минское «Динамо», а в Узбекистане — за «Нефтчи» из Ферганы.