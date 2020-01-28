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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПАОК и «Ксанти» не будут исключены из Суперлиги

АФИНЫ, 28 янв — РИА Новости. Правительство Греции внесет законодательные инициативы, которые не позволят исключить футбольные клубы ПАОК и «Ксанти» из национальной Суперлиги, сообщил официальный представитель кабмина Стелиос Петсас на брифинге во вторник.

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Источник: AP 2020

Комитет по профессиональному спорту (EEA) Греции, члены которого назначены правительством, рекомендовал исключить из суперлиги ПАОК (Салоники), владельцем которого является российский бизнесмен Иван Саввиди, окончательное решение примут спортивные судьи лиги. Комитет принял рекомендацию после сообщений, что владельцу ПАОКа принадлежит доля другого клуба. ПАОК все обвинения отрицает. «Ксанти» обвиняли в нарушении при ведении списка акционеров.

«По решению премьер-министра (Кириакоса Мицотакиса) будут немедленно внесены законодательные инициативы с тем, чтобы не было уничтожающих санкций из-за таких проблем», — сказал Петсас.

По его словам, страна не может позволить себе быть расколотой из-за футбола.

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