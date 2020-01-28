ПАОК и «Ксанти» не будут исключены из Суперлиги

Источник: AP 2020

Комитет по профессиональному спорту (EEA) Греции, члены которого назначены правительством, рекомендовал исключить из суперлиги ПАОК (Салоники), владельцем которого является российский бизнесмен Иван Саввиди, окончательное решение примут спортивные судьи лиги. Комитет принял рекомендацию после сообщений, что владельцу ПАОКа принадлежит доля другого клуба. ПАОК все обвинения отрицает. «Ксанти» обвиняли в нарушении при ведении списка акционеров.

«По решению премьер-министра (Кириакоса Мицотакиса) будут немедленно внесены законодательные инициативы с тем, чтобы не было уничтожающих санкций из-за таких проблем», — сказал Петсас.