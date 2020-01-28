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15:54 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь «Динамо» сыграл на позиции нападающего в матче против «Кайрата»

Вратарь киевского «Динамо» Владислав Кучерук в контрольном матче против «Кайрата» сыграл на позиции форварда, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Голкипер вышел на замену на 84-й минуте при счете 2:0 в пользу своего клуба. На протяжении десяти минут алматинцы играли в большинстве после того, как поле из-за повреждения на 74-й покинул форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо, отметившийся дублем. Киевляне в итоге удержали счет 2:0.

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Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал ситуацию следующим образом.

«Просто чтобы команда не оставалась вдесятером, это естественно. Все-таки легче, когда 11 человек, когда соперник совсем по-другому играет, не имея того пространства, того преимущества. Поэтому это вполне естественно», — цитирует его официальный сайт «Динамо».

Ранее на сборе в Турции «Кайрат» провел два матча против польской «Легии» за один день. Первую встречу алматинцы выиграли со счетом 1:0, а во второй уступили — 0:2.

В следующем матче «Кайрат» завтра, 29 января, встретится с «Лудогорцем», который выиграл восемь последних чемпионатов Болгарии. Эта игра станет для алматинцев последней на втором сборе.

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