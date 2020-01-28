Вратарь «Динамо» сыграл на позиции нападающего в матче против «Кайрата»
Вратарь киевского «Динамо» Владислав Кучерук в контрольном матче против «Кайрата» сыграл на позиции форварда, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вратарь киевского «Динамо» Владислав Кучерук в контрольном матче против «Кайрата» сыграл на позиции форварда, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Голкипер вышел на замену на 84-й минуте при счете 2:0 в пользу своего клуба. На протяжении десяти минут алматинцы играли в большинстве после того, как поле
Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал ситуацию следующим образом.
«Просто чтобы команда не оставалась вдесятером, это естественно.
Ранее на сборе в Турции «Кайрат» провел два матча против польской «Легии» за один день. Первую встречу алматинцы выиграли со счетом 1:0, а во второй уступили — 0:2.
В следующем матче «Кайрат» завтра, 29 января, встретится с «Лудогорцем», который выиграл восемь последних чемпионатов Болгарии. Эта игра станет для алматинцев последней на втором сборе.