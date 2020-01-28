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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фламенго» выкупил у «Интера» права на Барбозу

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Нападающий Габриэл Барбоза перешел из миланского «Интера» во «Фламенго» на постоянной основе, сообщается на сайте бразильского футбольного клуба.

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Ранее Барбоза играл за «Фламенго» на правах аренды из «Интера». 23-летний форвард заключил с бразильским клубом контракт до декабря 2024 года.

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В ноябре дубль Барбозы принес «Фламенго» победу над аргентинским «Ривер Плейт» в финальном матче Кубка Либертадорес. Также в составе «Фламенго» Барбоза стал чемпионом Бразилии.

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