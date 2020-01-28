«Фламенго» выкупил у «Интера» права на Барбозу
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Нападающий Габриэл Барбоза перешел из миланского «Интера» во «Фламенго» на постоянной основе, сообщается на сайте бразильского футбольного клуба.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Нападающий Габриэл Барбоза перешел из миланского «Интера» во «Фламенго» на постоянной основе, сообщается на сайте бразильского футбольного клуба.
Ранее Барбоза играл за «Фламенго» на правах аренды из «Интера». 23-летний форвард заключил с бразильским клубом контракт до декабря 2024 года.
В ноябре дубль Барбозы принес «Фламенго» победу над аргентинским «Ривер Плейт» в финальном матче Кубка Либертадорес. Также в составе «Фламенго» Барбоза стал чемпионом Бразилии.