Казахстанский футболист из «Кайрата» подешевел на полмиллиона евро за год

В прошедшем сезоне Тунгышбаев сыграл всего 14 матчей в КПЛ за «Кайрат», а также по разу выходил в Кубке и Суперкубке Казахстане. В первой лиге на его счету шесть игр и два гола за «Кайрат-Жастар». При этом 25-летний футболист потерял место в сборной Казахстана, сыграв в ее составе последний раз в ноябре 2018 года.