Казахстанский футболист из «Кайрата» подешевел на полмиллиона евро за год
Вингер «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев за один год потерял в трансферной стоимости 500 тысяч евро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вингер «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев за один год потерял в трансферной стоимости 500 тысяч евро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Перед трансфером в алматинский клуб в декабре 2018 Тунгышбай оценивался Transfermarkt в 1,3 миллиона евро. В составе «Ордабасы» он был самым дорогим футболистом.
В прошедшем сезоне Тунгышбаев сыграл всего 14 матчей в КПЛ за «Кайрат», а также по разу выходил в Кубке и Суперкубке Казахстане. В первой лиге на его счету шесть игр и два гола за «Кайрат-Жастар». При этом 25-летний футболист потерял место в сборной Казахстана, сыграв в ее составе последний раз в ноябре 2018 года.
Сейчас трансферная стоимость, Тунгышбаева, который зимой 2018 года ездил на просмотр в российский «Амкар» составляет 800 тысяч евро.
Ранее в интервью Vesti.kz главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский заявил, что у Тунгышбаева проблемы с мотивацией.