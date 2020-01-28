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16:51 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист из «Кайрата» подешевел на полмиллиона евро за год

Вингер «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев за один год потерял в трансферной стоимости 500 тысяч евро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Перед трансфером в алматинский клуб в декабре 2018 Тунгышбай оценивался Transfermarkt в 1,3 миллиона евро. В составе «Ордабасы» он был самым дорогим футболистом.

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В прошедшем сезоне Тунгышбаев сыграл всего 14 матчей в КПЛ за «Кайрат», а также по разу выходил в Кубке и Суперкубке Казахстане. В первой лиге на его счету шесть игр и два гола за «Кайрат-Жастар». При этом 25-летний футболист потерял место в сборной Казахстана, сыграв в ее составе последний раз в ноябре 2018 года.

Сейчас трансферная стоимость, Тунгышбаева, который зимой 2018 года ездил на просмотр в российский «Амкар» составляет 800 тысяч евро.

Ранее в интервью Vesti.kz главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский заявил, что у Тунгышбаева проблемы с мотивацией.

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