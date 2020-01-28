Политано стал игроком «Наполи»
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Полузащитник Маттео Политано, выступавший за миланский «Интер», перешел в «Наполи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Неаполя.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Полузащитник Маттео Политано, выступавший за миланский «Интер», перешел в «Наполи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Неаполя.
Как сообщается на сайте «Интера», «Наполи» арендовал Политано на два года с обязательством выкупить трансфер игрока.
Политано в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей за «Интер». На счету игрока три встречи и один гол за сборную Италии.