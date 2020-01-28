7 трансферных интриг зимы в Европе. Где будут играть Пентек, Кавани и Жиру?
31 января в большинстве европейских лиг захлопнется трансферное окно. Кто из игроков еще может сменить клуб?
31 января в большинстве европейских лиг захлопнется трансферное окно. Кто из игроков еще может сменить клуб?
Эта сага длится с лета. Лидер лиссабонского клуба давно ведет переговоры с «МЮ», а в августе болельщики «Юнайтед» даже расценили плач Фернандеша после поражения от «Бенфики», как прощание с Португалией. Все оказалось сложнее, и до сих пор будущее самого дорогого игрока чемпионата Португалии в тумане. Погба весь сезон лечится, так что «МЮ» Фернандеш жизненно необходим. В январе «Юнайтед» делал несколько предложений. Последнее, по сведениям A Bola, — 60,5 миллиона евро. Goal.com сообщал, что «Спортинг» хочет 80 миллионов евро, но «МЮ» не готов столько платить. Возможно, Фернандеш так и останется до лета в Лиссабоне.
В Париже в этом сезоне появилась «фантастическая четверка» — Мбаппе, Неймар, Ди Мария и новичок Икарди. Теоретически она могла бы превратиться в квинтет, но Кавани не хватает места на поле, так что уругваец — пятое колесо в Париже. Неудивительно, что всю зиму на звезду «ПСЖ» охотятся видные клубы, хоть Кавани и 32 года. Фаворитом считался «Челси», но синие хотели арендовать уругвайца.
Еще один форвард, чья фамилия мелькает в новостях рядом с «Челси». 24-летний поляк значительно сбавил обороты после прорывного прошлого сезона и последние три матча серии А даже просидел в запасе — с приходом Ибрагимовича «Милану» нет необходимости полагаться на Пентека. На днях La Gazzetta dello Sport сообщила, что агент поляка просит клуб отпустить его клиента в Англию, ведь ему нужна игровая практика перед чемпионатом Европы. «Милан» хочет за Пентека 30 миллионов евро, и «Челси» с «Тоттенхэмом» могли бы заплатить эту сумму, однако оба лондонских клуба считают деньги и больше настроены на аренду. Не похоже, что
Маурицио Сарри — совсем не фанат Эмре Джана. Немецкий турок в этом сезоне прочно прикован к скамейке запасных и всего дважды вышел с первых минут в матче серии А. При этом Джан еще молод — ему едва исполнилось 26 лет. Поэтому спрос на центрального хавбека высок — его покупку рассматривал и «ПСЖ», и «Эвертон», и «МЮ», но больше всех шансов остается у дортмундской «Боруссии». В Италии сообщают, что сделка в завершающей стадии, а сумма трансфера составит 23 миллиона евро.
В январе «Барселона»
«Арсенал» все еще никого не купил этой зимой, так что Микель Артета вынужден работать с теми футболистами, которых набирали предыдущие тренеры. В январе в Лондоне мог оказаться защитник «ПСЖ» Кюрзава, но сейчас он ближе к «Ювентусу». Зато возможен трансфер футболиста «Фламенго» Пабло Мари. Артета хорошо знает 26-летнего испанца, потому что он с 2016 года числился в «Манчестер Сити», но летом был продан бразильцам. Мари — центральный защитник, а недавнее дерби с «Челси» доказало, что эту позицию «Арсенал» должен укрепить. На недавнем клубном чемпионате мира Мари показал себя великолепно и заслужил повышение.