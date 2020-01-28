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18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

7 трансферных интриг зимы в Европе. Где будут играть Пентек, Кавани и Жиру?

31 января в большинстве европейских лиг захлопнется трансферное окно. Кто из игроков еще может сменить клуб?

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Бруну Фернандеш, «Спортинг»

Пункт назначения: «Манчестер Юнайтед»

Источник: AFP 2020

Эта сага длится с лета. Лидер лиссабонского клуба давно ведет переговоры с «МЮ», а в августе болельщики «Юнайтед» даже расценили плач Фернандеша после поражения от «Бенфики», как прощание с Португалией. Все оказалось сложнее, и до сих пор будущее самого дорогого игрока чемпионата Португалии в тумане. Погба весь сезон лечится, так что «МЮ» Фернандеш жизненно необходим. В январе «Юнайтед» делал несколько предложений. Последнее, по сведениям A Bola, — 60,5 миллиона евро. Goal.com сообщал, что «Спортинг» хочет 80 миллионов евро, но «МЮ» не готов столько платить. Возможно, Фернандеш так и останется до лета в Лиссабоне.

Оливье Жиру, «Челси»

Пункт назначения: «Интер»

Источник: Reuters

Черно-синие в этом сезоне открыли для себя британский рынок: Алексис Санчес, Лукаку, Янг, Моузес, Эриксен… Следующий на очереди — Жиру. Лукаку и Мартинесу нужен сменщик в нападении, и 33-летний француз подошел бы для этой роли. Жиру в этом сезоне сыграл всего в пяти матчах чемпионата, и Фрэнк Лэмпард вроде бы готов его отпустить. Спортивный директор «Интера» еще неделю назад подтвердил факт переговоров, но заметил, что трансфер Жиру возможен лишь в случае продажи кого-то из форвардов. Вероятно, речь о Политано, который вот-вот окажется в «Наполи».

Эдинсон Кавани, «ПСЖ»

Пункт назначения: «Атлетико», «Челси», «Манчестер Юнайтед»

Источник: AFP 2020

В Париже в этом сезоне появилась «фантастическая четверка» — Мбаппе, Неймар, Ди Мария и новичок Икарди. Теоретически она могла бы превратиться в квинтет, но Кавани не хватает места на поле, так что уругваец — пятое колесо в Париже. Неудивительно, что всю зиму на звезду «ПСЖ» охотятся видные клубы, хоть Кавани и 32 года. Фаворитом считался «Челси», но синие хотели арендовать уругвайца. Где-то рядом все это время наблюдали за ситуацией «МЮ» с «Атлетико», и к концу месяца мадридцы вышли вперед. AS пишет, что все решено: контракт будет подписан на 2,5 года. Мората, Жоау Феликс и Диегу Коста на троих забили всего 11 голов в чемпионате Испании, так что помощь Кавани будет кстати.

Кшиштоф Пентек, «Милан»

Пункт назначения: «Тоттенхэм», «Челси»

Источник: Reuters

Еще один форвард, чья фамилия мелькает в новостях рядом с «Челси». 24-летний поляк значительно сбавил обороты после прорывного прошлого сезона и последние три матча серии А даже просидел в запасе — с приходом Ибрагимовича «Милану» нет необходимости полагаться на Пентека. На днях La Gazzetta dello Sport сообщила, что агент поляка просит клуб отпустить его клиента в Англию, ведь ему нужна игровая практика перед чемпионатом Европы. «Милан» хочет за Пентека 30 миллионов евро, и «Челси» с «Тоттенхэмом» могли бы заплатить эту сумму, однако оба лондонских клуба считают деньги и больше настроены на аренду. Не похоже, что красно-черных такой вариант устраивает.

Эмре Джан, «Ювентус»

Пункт назначения: «Боруссия» Д, «Манчестер Юнайтед»

Источник: AFP

Маурицио Сарри — совсем не фанат Эмре Джана. Немецкий турок в этом сезоне прочно прикован к скамейке запасных и всего дважды вышел с первых минут в матче серии А. При этом Джан еще молод — ему едва исполнилось 26 лет. Поэтому спрос на центрального хавбека высок — его покупку рассматривал и «ПСЖ», и «Эвертон», и «МЮ», но больше всех шансов остается у дортмундской «Боруссии». В Италии сообщают, что сделка в завершающей стадии, а сумма трансфера составит 23 миллиона евро.

Родриго Морено, «Валенсия»

Пункт назначения: «Барселона»

Источник: AFP 2020

В январе «Барселона» из-за травмы потеряла Суареса — уругваец не сыграет до мая, так что ему требуется замена. Тут же появилась информация о том, что каталонцы хотят арендовать Обамеянга у «Арсенала» или Вернера у «Лейпцига», но оба варианта выглядели странно — клубы не будут посреди сезона отдавать своих лучших игроков. Гораздо вероятнее переход нападающего «Валенсии» и сборной Испании Родриго. Испанский бразилец в этом сезоне не на первых ролях в команде (лишь два гола в чемпионате), но все еще силен. Каталонская газета Sport сообщает, что с Родриго все согласовано, но клуб — против. На помощь «Барселоне» уже выехал суперагент Жорже Мендеш, так что трансфер может состояться.

Пабло Мари, «Фламенго»

Пункт назначения: «Арсенал»

Источник: AFP 2020

«Арсенал» все еще никого не купил этой зимой, так что Микель Артета вынужден работать с теми футболистами, которых набирали предыдущие тренеры. В январе в Лондоне мог оказаться защитник «ПСЖ» Кюрзава, но сейчас он ближе к «Ювентусу». Зато возможен трансфер футболиста «Фламенго» Пабло Мари. Артета хорошо знает 26-летнего испанца, потому что он с 2016 года числился в «Манчестер Сити», но летом был продан бразильцам. Мари — центральный защитник, а недавнее дерби с «Челси» доказало, что эту позицию «Арсенал» должен укрепить. На недавнем клубном чемпионате мира Мари показал себя великолепно и заслужил повышение.

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