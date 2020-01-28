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20:17 (мск), источник: Vesti.kz

Победитель юношеского чемпионата мира по футболу перешел в казахстанский клуб

Нигерийский защитник Алию Абубакар и ивуарийский форвард Седрик Куаджа стали игроками карагандинского «Шахтера». Об этом сообщил их агент Дмитрий Селюк.

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23-летний Абубакар в текущем сезоне сыграл два матча за «Олимпик» из украинской премьер-лиги. Ранее он выступал за белорусский «Слуцк», финские «Кеми» и «КуПС», грузинскую «Дила Гори», тунисский «Бизертин» и израильский «Ашдод».

В 2013 году Абубакар в составе юношеской сборной Нигерии выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет). На том турнире он провел пять полных матчей, в том числе и финал с Мексикой (3:0).

22-летний Куаджа в 2019 году забил два гола в 20 матчах чемпионата Беларуси, где он выступал за минское «Торпедо» и «Слуцк». До этого он выступал за дубль чешского «Слована» из Либереца.

Ранее «Шахтер» подписал ганского защитника Гидеона Баа, французского защитника Абделя Ламанжа и российского вратаря Давида Юрченко.

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