Победитель юношеского чемпионата мира по футболу перешел в казахстанский клуб

23-летний Абубакар в текущем сезоне сыграл два матча за «Олимпик» из украинской премьер-лиги. Ранее он выступал за белорусский «Слуцк», финские «Кеми» и «КуПС», грузинскую «Дила Гори», тунисский «Бизертин» и израильский «Ашдод».

В 2013 году Абубакар в составе юношеской сборной Нигерии выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет). На том турнире он провел пять полных матчей, в том числе и финал с Мексикой (3:0).

22-летний Куаджа в 2019 году забил два гола в 20 матчах чемпионата Беларуси, где он выступал за минское «Торпедо» и «Слуцк». До этого он выступал за дубль чешского «Слована» из Либереца.