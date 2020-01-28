Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.01
Рома
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Реал Сосьедад
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
26.01
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Лилль
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
10Сборная России вышла в финал МЧМ
28 января, источник: Vesti.kz

Шпилевский объяснил поражение «Кайрата» от киевского «Динамо» и похвалил «кыргызского Месси»

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от киевского «Динамо», сообщает KazFootball.kz.

Наверх

Игра в Турции завершилась со счетом 0:2. Дубль у украинского клуба во втором тайме оформил 18-летний новичок Ибрагим Каргбо-младший.

— В целом, я доволен. Мы опять дали всем шанс сыграть. В первом тайме состав был чуть поопытнее и посильнее. Показали хорошую игру, учитывая, что сегодня у нас должен был быть свободный день с точки зрения физиологии, так как мы играли позавчера. Мы показали интенсивный матч, но стадия завершения у нас страдала. Во втором тайме были шансы, но слишком долго передерживали мяч, принимали неверные решения, а ответ соперник переключался и атаковал.

Для ребят большой опыт играть против такой топ-команды, которая не просто так играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы осознанно выбрали этот уровень соперников, чтобы играть с такими командами и расти, поэтому, в целом, я остался очень доволен.

— С выходом свежего нападающего у «Динамо» пошла совсем другая игра.

— Пока играли наши основные центральные защитники Дугалич и Алип, у «Динамо» толком не было шансов. Всегда надо смотреть, кто играл против кого и какое было сопротивление. Молодым остается расти и учиться, мы также на них рассчитываем. Будем прогрессировать, мы не боимся давать им этот шанс. Все идет в правильном направлении.

— Кого выделите по первому и по второму тайму в составе своей команды?

— Сегодня больше коллектив действовал. Во втором тайме мне понравился Гулжигит Алыкулов. Были хорошие ситуации, где он показывал свою неординарность в игре с мячом. Сейдахмет также хорошо вошел в игру, Швырев показал хорошую насыщенность.

Отметим, что о переход Алыкулова, которого на родине называют «кыргызским Месси», «Кайрат» объявил 27 января. Контракт с 19-летним игроком подписан по схеме «2+1».

В следующем матче «Кайрат» 29 января в 20:00 по времени Нур-Султана встретится с «Лудогорцем», который выиграл восемь последних чемпионатов Болгарии.

Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
В КХЛ определились шестой участник плей-офф и первый неудачник сезона
Агент Кокорина рассказал о ситуации с контрактом футболиста
Больной перенос: Китай может остаться без международных турниров
Определился 6-й участник плей-офф Континентальной хоккейной лиги
14-летняя ученица Этери Тутберидзе ушла от тренера в танцы
Пятиминутная смена Ковалева и другие необычные рекорды НХЛ
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по покупке игрока «Барселоны»
Драчев объяснил отсутствие медалей у России на этапах Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь