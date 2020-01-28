Шпилевский объяснил поражение «Кайрата» от киевского «Динамо» и похвалил «кыргызского Месси»

Игра в Турции завершилась со счетом 0:2. Дубль у украинского клуба во втором тайме оформил 18-летний новичок Ибрагим Каргбо-младший.

— В целом, я доволен. Мы опять дали всем шанс сыграть. В первом тайме состав был чуть поопытнее и посильнее. Показали хорошую игру, учитывая, что сегодня у нас должен был быть свободный день с точки зрения физиологии, так как мы играли позавчера. Мы показали интенсивный матч, но стадия завершения у нас страдала. Во втором тайме были шансы, но слишком долго передерживали мяч, принимали неверные решения, а ответ соперник переключался и атаковал.

Для ребят большой опыт играть против такой топ-команды, которая не просто так играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы осознанно выбрали этот уровень соперников, чтобы играть с такими командами и расти, поэтому, в целом, я остался очень доволен.

— С выходом свежего нападающего у «Динамо» пошла совсем другая игра.

— Пока играли наши основные центральные защитники Дугалич и Алип, у «Динамо» толком не было шансов. Всегда надо смотреть, кто играл против кого и какое было сопротивление. Молодым остается расти и учиться, мы также на них рассчитываем. Будем прогрессировать, мы не боимся давать им этот шанс. Все идет в правильном направлении.

— Кого выделите по первому и по второму тайму в составе своей команды?

— Сегодня больше коллектив действовал. Во втором тайме мне понравился Гулжигит Алыкулов. Были хорошие ситуации, где он показывал свою неординарность в игре с мячом. Сейдахмет также хорошо вошел в игру, Швырев показал хорошую насыщенность.

Отметим, что о переход Алыкулова, которого на родине называют «кыргызским Месси», «Кайрат» объявил 27 января. Контракт с 19-летним игроком подписан по схеме «2+1».