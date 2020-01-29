«Манчестер Юнайтед» намерен купить Ракитича
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по трансферу хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, утверждает ESPN.
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по трансферу хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, утверждает ESPN.
По данным источника, каталонский клуб оценил футболиста в € 20 млн. Манкунианцы намерены укрепить центр поля в связи с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминая. Впрочем, приобрести хорвата будет непросто, так как он не хочет увозить свою семью из Испании.
Ракитич перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 31-летний хорватский хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (семь — в основном составе), в которых отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.