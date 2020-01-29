«Манчестер Юнайтед» намерен купить Ракитича

По данным источника, каталонский клуб оценил футболиста в € 20 млн. Манкунианцы намерены укрепить центр поля в связи с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминая. Впрочем, приобрести хорвата будет непросто, так как он не хочет увозить свою семью из Испании.