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01:00 (мск), источник: ТАСС

«Астон Вилла» стала первым финалистом Кубка английской лиги

ТАСС, 29 января. «Астон Вилла» на своем поле одержала победу над «Лестером» со счетом 2:1 в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу.

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Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Мэтт Таргетт (12-я минута) и Трезеге (90), у проигравших отличился Келечи Ихеаначо (72). Первый матч команд завершился со счетом 1:1.

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«Астон Вилла» вышла в финал Кубка лиги впервые с 2010 года, тогда в решающем матче команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:2). Клуб из Бирмингема в последний раз выигрывал турнир в 1996 году, когда в финальном матче была одержана победа над «Лидсом» (3:0). Всего «Астон Вилла» становилась обладателем Кубка лиги пять раз, столько же побед у «Манчестер Юнайтед» и «Челси», больше только у «Манчестер Сити» (6) и «Ливерпуля» (8).

В финале «Астон Вилла» встретится с сильнейшим в противостоянии «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», чей ответный матч состоится в среду, первая встреча завершилась гостевой победой «Сити» со счетом 3:1. Решающий матч турнира состоится 1 марта на стадионе «Уэмбли».

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