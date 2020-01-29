«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции, проиграв «Сент-Этьену»

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Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Сент-Этьена» Дени Буанга, отправивший мяч в ворота «Монако» на 24-й минуте.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе команды, однако не сумел отметиться результативными действиями. В концовке встречи полузащитник получил жёлтую карточку.

Таким образом, «Сент-Этьен» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Монако» завершил выступление в нынешнем розыгрыше турнира.