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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции, проиграв «Сент-Этьену»

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монако» принимал «Сент-Этьен».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Сент-Этьена» Дени Буанга, отправивший мяч в ворота «Монако» на 24-й минуте.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе команды, однако не сумел отметиться результативными действиями. В концовке встречи полузащитник получил жёлтую карточку.

Таким образом, «Сент-Этьен» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Монако» завершил выступление в нынешнем розыгрыше турнира.

Напомним, в 1/16 финала Кубка Франции «Монако» на выезде обыграл «Сен-Приве Сен-Илере» со счётом 3:1, а «Сент-Этьен» одержал победу в матче с «Парижем» (3:2).

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