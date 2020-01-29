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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» обыграл «Торино» в ¼ финала Кубка Италии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. «Милан» в дополнительное время победил «Торино» в матче ¼ финала Кубка Италии по футболу.

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Встреча, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля, в основное время была зафиксирована ничья 2:2. В составе хозяев голы забили Джакомо Бонавентура (12-я минута), Хакан Чалханоглу (90+1 и 106), и Златан Ибрагимович (108), у проигравших дубль оформил Бремер (34 и 71).

Перед игрой «Милан» почтил память пятикратного чемпиона НБА Кобе Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в США.

Соперником «россонери» в полуфинале Кубка Италии будет туринский «Ювентус».

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