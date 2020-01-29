«Милан» обыграл «Торино» в ¼ финала Кубка Италии

Встреча, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля, в основное время была зафиксирована ничья 2:2. В составе хозяев голы забили Джакомо Бонавентура (12-я минута), Хакан Чалханоглу (90+1 и 106), и Златан Ибрагимович (108), у проигравших дубль оформил Бремер (34 и 71).