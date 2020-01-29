«Милан» обыграл «Торино» в ¼ финала Кубка Италии
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. «Милан» в дополнительное время победил «Торино» в матче ¼ финала Кубка Италии по футболу.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. «Милан» в дополнительное время победил «Торино» в матче ¼ финала Кубка Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля, в основное время была зафиксирована ничья 2:2. В составе хозяев голы забили Джакомо Бонавентура (12-я минута), Хакан Чалханоглу (90+1 и 106), и Златан Ибрагимович (108), у проигравших дубль оформил Бремер (34 и 71).
Перед игрой «Милан» почтил память пятикратного чемпиона НБА Кобе Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в США.
Соперником «россонери» в полуфинале Кубка Италии будет туринский «Ювентус».