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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вудворд должен умереть». Фанаты «МЮ» напали на дом вице-президента клуба

В ночь на 29 января в графстве Чешир, на северо-западе Англии, на дом вице-президента и действующего исполнительного директора английского «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда было совершено нападение, сообщает Sky Sports.

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Как сообщает источник, в интернет попало видео, на котором члены одной из фанатских группировок «МЮ» бросают в дом Вудворда файеры и дымовые шашки и разбрызгивают краску у ворот дома. Их действия на видео сопровождались подписью: «Вудворд должен умереть».

Во время загрузки произошла ошибка.

Полиция уже начала проверку случившегося, а в самом клубе подтвердили факт нападения.
«Сегодня футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» узнал об инциденте возле дома нашего сотрудника. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы уже сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить причастных к этому преступлению.

Любой, кто будет признан виновным в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будет забанен клубом на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию. Фанаты, выражающие своё мнение, это одно, но ущерб имуществу и угроза жизни — совсем другое. Этому не может быть оправданий, — приводит заявление клуба Sky Sports.

Ранее в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмиром» (0:6) фанаты «МЮ» также скандировали оскорбления в адрес Вудворда, угрожая ему расправой.

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