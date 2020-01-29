«Вудворд должен умереть». Фанаты «МЮ» напали на дом вице-президента клуба

Как сообщает источник, в интернет попало видео, на котором члены одной из фанатских группировок «МЮ» бросают в дом Вудворда файеры и дымовые шашки и разбрызгивают краску у ворот дома. Их действия на видео сопровождались подписью: «Вудворд должен умереть».

Полиция уже начала проверку случившегося, а в самом клубе подтвердили факт нападения.

«Сегодня футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» узнал об инциденте возле дома нашего сотрудника. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы уже сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить причастных к этому преступлению.

Любой, кто будет признан виновным в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будет забанен клубом на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию. Фанаты, выражающие своё мнение, это одно, но ущерб имуществу и угроза жизни — совсем другое. Этому не может быть оправданий, — приводит заявление клуба Sky Sports.