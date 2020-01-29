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10:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сан-Сиро» простился с Брайантом, Златан забил и сыграет против Криштиану

«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, где встретится с «Ювентусом».

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«Милан» — «Торино» — 4:2 д.в. (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Бонавентура, 12 (1:0). Бремер, 34 (1:1). Бремер, 71 (1:2). Хакан Чалханоглу, 90+1 (2:2). Хакан Чалханоглу, 106 (3:2). Ибрагимович, 108 (4:2).

Слезы Милана

Привычной атмосферы футбольного праздника на «Сан-Сиро» во вторник не было. Милан, как и весь спортивный мир прощался с Коби Брайантом. В детстве он восемь лет прожил в Италии и стал болельщиком красно-черной команды, а уже в ранге звезды НБА получил на базе в Миланелло именную футболку.

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Итальянская лига в последний момент дала разрешение на проведение памятной церемонии. Миланцы появились на поле с траурными повязками, а около углового флажка лежала форма Брайанта с 24-м номером, цветы и баскетбольный мяч с символикой «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Потом на «Сан-Сиро» погас свет, и на табло арены вывели пробиравший до слез клип памяти Коби и также погибшей в авиакатастрофе дочери великого мастера. На рекламных щитах в это время высвечивалась надпись: «Легенды не умирают».

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Еще несколько баннеров сделали фанаты, многие из которых облачились в форму «Лейкерс». И уже на 24-й минуте стадион устроил овацию в память о Брайанте.

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Спасатель Чалханоглу

Сама же игра «Милана» и «Торино» получилась потрясающе драматичной. Несмотря на быстрый гол Бонавентуры, хозяева не смогли дожать неуступчивого соперника. Гранатовые к перерыву отыгрались, а в середине второго тайма и вовсе вышли вперед после второго мяча в исполнении бразильца.

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Произошло это спустя несколько минут после выхода на поле Ибрагимовича, который сменил Пентека. До катастрофы оставался один шаг, однако в пропасть «Милан» так и не рухнул. На первой из пяти добавленных арбитром минуте еще один джокер — Хакан Чалханоглу — обеспечил болельщикам дополнительные полчаса. Эрнандез из-за боковой забросил мяч ближе к площади ворот, там хозяева выиграли борьбу в воздухе, и Саму Кастильехо выполнил скидку на дежурившего у линии штрафной Чалханоглу. Удар у турка отменный, а рикошет от ноги защитника «Торино» не оставил шансов бросившемуся в нижний угол Сиригу.

Полуфинальный блокбастер

«Милан» получил психологическое преимущество, и дополнительное время прошло по его сценарию. Сначала хозяевам удалась быстрая атака с ходу, и Чалханоглу, получивший передачу от Кессье, снова не промахнулся. С главным героем вечера все было ясно, однако полузащитника затмил Ибрагимович, чьих голов «Сан-Сиро» не видел целых восемь лет. Соавторами же выступили отдавший передачу в центр штрафной Кастильехо и не пожадничавший Рафаэл Леау.

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Ну, а Златан, как и положено большому мастеру, грамотно выбрал позицию, открылся и одним касанием отправил мяч в сетку. Вроде бы банально, как и в матче серии А с «Кальяри» (2:0), но в этом и заключается класс. А волшебства от Ибры стоит ждать в полуфинале, где «Милан» встретится с «Ювентусом». 12 февраля на «Сан-Сиро» и 4 марта в Турине нас ждет большой футбольный блокбастер — Ибрагимович против Криштиану Роналду. Интересно, продлится ли до первой звездной дуэли победная серия «Милана»? Чудесным образом преобразившаяся с приходом Златана команда во вторник выиграла пятый раз подряд, тогда как до нового года выигрышей было лишь шесть!

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27 января© Ньюстюб
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