Клуб КПЛ подписал воспитанника московского «Локомотива»
Российский защитник Даниил Чертов стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
Российский защитник Даниил Чертов стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца 2020 года.
Чертов с 2015 по 2017 год уже играл за «синегорцев» и покинул команду
Защитник является воспитанником московского «Локомотива», однако не провел в составе «железнодорожников» ни одного матча. В России Чертов выступал за московские клубы «Ника» и «Торпедо», а также играл в составах «Витязя» (Подольск), «Металлурга» (Липецк), подмосковных «Химок» и саратовского «Сокола». В составе «Окжетпеса» сыграл 57 матчей, в которых забил один гол.