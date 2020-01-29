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10:52 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал воспитанника московского «Локомотива»

Российский защитник Даниил Чертов стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.

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Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца 2020 года.

Чертов с 2015 по 2017 год уже играл за «синегорцев» и покинул команду из-за травмы. В последнее время Чертов находился без клуба и восстанавливался после операции.

Защитник является воспитанником московского «Локомотива», однако не провел в составе «железнодорожников» ни одного матча. В России Чертов выступал за московские клубы «Ника» и «Торпедо», а также играл в составах «Витязя» (Подольск), «Металлурга» (Липецк), подмосковных «Химок» и саратовского «Сокола». В составе «Окжетпеса» сыграл 57 матчей, в которых забил один гол.

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